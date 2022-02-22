Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerinin doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasına ilişkin konuştu. Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna’nın kendini savunma hakkı vardır. Kimseye bir şey vermeyeceğiz." diye konuştu.

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