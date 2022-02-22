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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerinin doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasına ilişkin konuştu. Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna’nın kendini savunma hakkı vardır. Kimseye bir şey vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Kararın ardından Rus ordusunun bölgeye girmesi talimatı verildi.

Tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yarısı ulusa seslendi.

"KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"

Rusya'nın aldığı kararın devlet bütünlüklerini ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Ukrayna’nın kendini savunma hakkı vardır. Kimseye bir şey vermeyeceğiz." diye konuştu.

"SINIRLARIMIZ OLDUĞU ŞEKİLDE KALACAK"

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır.

Rusya'nın hareketleri ülkemizin toprak bütünlüğünün ihlalidir.

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