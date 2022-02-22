ABD Zelenskiy'e 'güvenlik için' Lviv'e gitmesini önerdi

Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü: Ticaretin yeni rotası

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta açılacak “1915 Çanakkale Köprüsü” ticaretin rotasını değiştirecek. Avrupa’ya bir yılda gidip-gelen 1,5 milyon TIR’ın 4’te 1’i yani 375 bininin bu köprüyü kullanması bekleniyor. 41 milyar dolarlık ihracat yapan Ege ve Güney Marmara’nın lojistiği de hızlanacak.