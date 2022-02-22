ABD Zelenskiy'e 'güvenlik için' Lviv'e gitmesini önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Kararın ardından ordusuna talimat veren Rus lider, bölgeye konuşlanılmasını istedi.
Kararın ardından ABD yönetimi Ukrayna'daki tüm diplomatlarını Polonya'ya kaydırma kararı aldı.
Söz konusu gelişmeler sıcaklığını korurken ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
"LVIV'E GİT ZELENSKİY"
ABC News'te yer alan habere göre, Joe Biden yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'güvenlik için' Lviv'e gitmesini önerdi.