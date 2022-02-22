NATO Rusya'nın kararını kınadı: İşgal için bahane üretiyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Kararın ardından Putin, orduya talimat vererek bölgeye girilmesi talimatını verdi.

"İŞGALE BAHANE ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR"

Kararın ardından NATO'dan tepki gecikmedi. NATO’nun resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada, ‘’Genel Sekreter Jens Stoltenberg Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna’yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor’’ ifadelerine yer verildi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Açıklamanın devamında, ‘’NATO, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Müttefikler, Rusya’yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini derhal tersine çevirmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna’dan güçlerini çekmeye çağırıyor’’ ifadeleri kullanıldı.

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