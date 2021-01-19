Dünya Trump kendisi için veda etkinliği planladı
AMERİKA

Trump kendisi için veda etkinliği planladı

Yarın seçimi kaybettiği rakibi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için bir veda etkinliği planladı.

Haber Merkezi Diğer
Trump görevini yarın Biden'a devrediyor.
Trump görevini yarın Biden'a devrediyor.

Başkanlık uçağının bulunduğu Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda kişiye davetiye gönderildi.

BBC'de yer alan habere göre "Kırmızı halı" etkinliği için, Trump'ın destekçilerinden oluşacak ve yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi.

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PENTAGON REDDETTİ

Trump'ın aynı etkinliği görkemli bir askeri törene çevirmek istediği, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu talebi reddettiği bildiriliyor.

Güvenlik ve istihbarat konularına yer veren Defence One isimli siteye konuşan Pentagon yetkilileri, önceki 5 başkana yapılanın aksine Trump için bir askeri veda töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.

Trump yönetiminin ise askeri uçaklarla bir geçit töreni yapılması için nabız yokladığı belirtiliyor.

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