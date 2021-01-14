Dünya Trump Kongre baskınına karışanlara seslendi Adalet önüne getirileceksiniz
AMERİKA

Trump Kongre baskınına karışanlara seslendi: Adalet önüne getirileceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur. Sokak olayları artık durmalı. Sağcı ya da solcu, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olun, şiddetin bir bahanesi, istisnası olamaz. Amerika bir hukuk devletidir. Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump, Kongre baskını konusunda sorumluluğu reddetti.
ABD Başkanı Trump, Kongre baskını konusunda sorumluluğu reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınına ilişkin, "Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır." açıklamasında bulundu.

Trump'ın Beyaz Saray'da kaydettiği video mesaj, Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yayımlandı.

6 Ocak'taki Kongre baskını "korkunç olaylar" olarak nitelendiren Trump, "Ben net olmak istiyorum. Geçen hafta gördüğümüz şeyleri kesin bir suretle kınıyorum. Şiddet ve vandallığın ülkemizde ve hareketimizde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
OYNAT 00:29
Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin değerlerine saldıranları hoş göremeyiz"

Trump, kendisini destekleyen kişilerin her zaman güvenlik görevlilerine ve ülke geleneklerine saygılı olduğunun altını çizerek, "Benim gerçek hiçbir destekçim siyasi şiddetin yanında olamaz ve güvenlik güçlerine saygısızlık edemez. Ülkemizin değerlerine saldırıyorsanız biz bunu hoş görmeyiz." dedi.

ABD'nin Kovid-19 salgını ve sokak olayları nedeniyle zor bir yıl atlattığını belirten Trump, "Sokak olayları artık durmalı. Sağcı ya da solcu, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olun, şiddetin bir bahanesi, istisnası olamaz. Amerika bir hukuk devletidir. Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır." diye konuştu.

Trump, yeni protesto ihtimallerine karşı da itidal çağrısı yaparak, "Bize inanan herkesten, tansiyonu düşürmenin yollarını aramalarını istiyorum. Hiçbir şekilde şiddet, hukuk dışı eylemler ve vandallık istemiyoruz. Herkes kanunlarımıza ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalıdır." ifadelerine yer verdi.

ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
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Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi.
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Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı.
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Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.
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Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi.
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Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.
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Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.
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Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi.
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Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi.
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Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.
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Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti.
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Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.
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Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı.
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Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı.
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ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.

Trump'tan "olaysız ve güvenli geçiş süreci" vurgusu

Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde başkent Washington'da nizamın sağlanması için federal fonları seferber ettiğini anımsatan Trump, "Hükümet geçişinin olaysız ve güvenli bir şekilde yapılması için binlerce Ulusal Muhafız Washington'a getirildi." şeklinde konuştu.

Trump, son dönemde birçok sosyal medya platformundaki hesaplarına erişim engelinin getirilmesine de değinerek, "Son günlerde ifade özgürlüğümüz, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı altında. Şu zor günlerde, vatandaşlarımızı sansürlemek ve kara listeye almak yanlış ve tehlikelidir. Şu anda birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var, birbirimizi susturmaya değil." açıklaması yaptı.

Mesajının sonunda tüm Amerikan halkına "birlik olma" çağrısı yapan Trump'ın, bugün Temsilciler Meclisinde kendisine yönelik azil maddesinin onaylanmasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmaması dikkati çekti.

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