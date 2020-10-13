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Dünya Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi Eskisinden daha güçlüyüm
AMERİKA

Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi: Eskisinden daha güçlüyüm

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida'nın Sanford kentinde yaptı. Trump burada "Eskisinden daha güçlüyüm" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, "Eskisinden daha güçlüyüm." dedi.

  • Kovid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, "Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu.

Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden'ın sahipleri, radikal küreselciler." dedi.

Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, "Demokratlar, ABD'yi komünist Küba'ya ya da sosyalist Venezuela'ya çevirmek istiyorlar." eleştirisinde bulundu.

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MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Öte yandan, Trump'ın mitinginde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da eleştiri konusu oldu.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününe bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim'de kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi taburcu edilmişti.

Trump'ın doktoru Sean Conley, Florida'daki mitingden kısa süre önce Trump'ın arka arkaya günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurmuştu.

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Koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarda bulunan dünya liderlerinin testleri pozitif çıktı. Maske takan gazetecilerle dalga geçen Donald Trump son olarak rakibi Joe Biden'ın taktığı maske ile alay etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalanmadan önce 'herkesle tokalaştığını' söylemişti. Koronavirüsü basit bir grip olarak gördüğünü söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da koronavirüse yakalanmıştı.


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