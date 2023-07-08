Trump Müslüman ülkeleri hedef aldı: Seyahat yasağı eskisinden daha güçlü bir şekilde geri gelecek

Geçen Kasım ayı sonlarında kaleme aldığım “ Don-Ron Muharebesi ” başlıklı yazımı hatırlayanlar olacaktır. 2024’teki Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’de Donald Trump ve Florida Valisi Ronald Desantis’ in kıyasıya çarpışacaklarını anlatmıştım. Trump’ın eski danışmanlarından Sam Nunberg ’in ise DeSantis için “ Trump’ın en kötü kabusu . Daha genç, zeki ve başarılı ” diye konuştuğunu da aktarmıştım. O yazıyı kaleme aldığım sırada Trump’ın adaylığını ilân etmesine karşın Desantis henüz açıklama