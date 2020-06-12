Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak
AMERİKA

Trump: Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak

Trump: Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından gündeme gelen "ırkçılık tartışmalarına" ilişkin, "Nerede ortaya çıkarsa çıksın, bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız" dedi. Polis teşkilatlarının "dağıtılması" fikrine de şiddetle karşı çıkan Trump, "Polisimize saygı duymalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Polisler bizi koruyor. Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde siyahi toplum temsilcileri bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington eyaletinin Seattle kentinde bir grup protestocunun "otonom bölge" ilan etmesine tepki gösteren Trump, "Seattle'da olanlara bakın. (Göstericiler) Kenti ele geçirdiler. Seattle çok büyük bir şehir. Böyle bir şey Teksas'ta yapılamazdı." ifadesini kullandı.

Trump, son günlerde ülkede "herkes için eşitlik" tartışmaları olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki bölünmüşlüğü körüklemek ve aşırı bir gündem ortaya koymak isteyen birileri var. Biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Onların yolu, ancak daha fazla yoksulluk, suç ve acı doğuracaktır." dedi.

ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilmesi için yüz binlerce imza toplandı
DÜNYA
ABD'de Ku Klux Klan'ın terör örgütü ilan edilmesi için yüz binlerce imza toplandı
  • Polis teşkilatlarının "dağıtılması" fikrine de şiddetle karşı çıkan Trump, "Polisler dağıtıldığında ne yapacaklar? Biz tam tersini yapıp, polislerin eğitimine daha fazla enerji ve kaynak ayırmalıyız. Polisimize saygı duymalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Polisler bizi koruyor. Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seattle’da özerklik ilan ettiler: ABD'de anarşi kol geziyor
DÜNYA
Seattle’da özerklik ilan ettiler: ABD'de anarşi kol geziyor

"Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlikte çalışmalıyız"

  • Ülkedeki sorunların onarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Trump, "Nerede ortaya çıkarsa çıksın, bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız. Ancak, 10 milyonlarca iyi yürekli Amerikalıyı, yanlış yere 'ırkçı' ya da 'yobaz' olarak etiketleyerek yaraları iyileştiremeyiz ve ilerleme kaydedemeyiz." görüşünü paylaştı.

Siyahi Amerikalıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için sağlık ve ekonomi de dahil birçok konuda adım atacaklarını kaydeden Trump, "Polis teşkilatlarının güç kullanımı konusunda en güncel profesyonel standartları karşılaması üzerine bir başkanlık kararnamesini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, gerginliğin azaltılmasını sağlayacağız ve sosyal hizmet uzmanlarının, güvenlik güçlerine bazı durumlarda eşlik etmelerine izin vereceğiz. Polisimizin mükemmel bir şekilde eğitildiğinden emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da başlayacak
DÜNYA
ABD Başkanı Trump ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da başlayacak

Trump: Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz
DÜNYA
Trump: Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz
Abone Ol Google News
Atina hukuksuzluğunu kanıtladı!

Atina hukuksuzluğunu kanıtladı!

​İtalya-Yunanistan anlaşmasında dikkati çeken detay.
Beklenen indirim geldi

Beklenen indirim geldi

Bakanlık yüzde 40 indirim yapılacağını açıklamıştı.
Ölüm kalım meselesi

Ölüm kalım meselesi

​BM'den pandemiyle mücadelede dünyaya çok net uyarı.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Dışişleri'nden Kıbrıs'taki İngiliz oyununa tepki.
Metro raylarına uçtu

Metro raylarına uçtu

​Şirinevler'de şoke eden olay.
Uyarılara<br>rağmen ani artış

Uyarılara
rağmen ani artış

Pozitif vaka sayısı sürekli artışa geçti.
Casusluktan tutuklandı

Casusluktan tutuklandı

​OdaTV'nin Ankara temsilcisi ile bir astsubay cezaevine gönderildi.
Kimin sesi bunlar

Kimin sesi bunlar

Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi.
Libya'ya iki üs daha

Libya'ya iki üs daha

​TSK sondaj faaliyetlerine başlanacak Libya'da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında.
İsrail'i durdurun

İsrail'i durdurun

​İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tarihi olarak açıkladığı güne çok az kaldı.
Futbol zamanı

Futbol zamanı

​Süper Lig maratonu bugün yeniden başlıyor.
Hafter canlı<br>canlı gömmüş

Hafter canlı
canlı gömmüş

Toplu mezarlardan işkence sonucu öldürülmüş insan cesetleri çıkıyor.
İmamoğlu Yunanistan'a konuştu

İmamoğlu Yunanistan'a konuştu

"Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok."
HDP'li başkanın<br>rüşvet kasası

HDP'li başkanın
rüşvet kasası

​Aldığı yüklü miktardaki rüşvet belediyede bulunan bir kasada ortaya çıktı
Trump'a sert uyarı

Trump'a sert uyarı

Biden: ​Asker seni o koltuktan indirir.
ABD FETÖ'yü<br>rapordan çıkardı

ABD FETÖ'yü
rapordan çıkardı

​Geçen yıl üç kez elebaşının adına yer vermişlerdi.
Gurbetçilere müjde

Gurbetçilere müjde

​Evde geçirilecek 14 günlük karantina süreci artık son buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.