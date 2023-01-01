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Trump sağlık yardımı ve sosyal güvenlik fonlarında kesinti düşünen Biden yönetimini eleştirdi

Eski ABD Başkanı Trump, Başkan Biden'ın hükümet harcamalarını eleştirirken, bütçe açığının Amerikalıların sağlık yardımları ve sosyal güvenlik fonlarından kesinti yapılarak karşılanmaması gerektiğini belirtti.

8:13 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Truth Social" isimli sosyal medyasından paylaştığı videoda, "Cumhuriyetçiler hiçbir koşulda, Joe Biden'ın ülkemiz tarihinde hiç görülmemiş şekilde pervasız davranarak yaptığı harcama çılgınlığının karşılanmasına yardımcı olmak için, Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) veya Sosyal Güvenlik'ten tek bir kuruş kesmek için bile oy kullanmamalı" dedi.


Trump, "Biden'ın kontrolden çıkan harcamalarını kesinlikle durdurmamız gerekse de bu acı, çalışkan Amerikalı aileler ve Amerikalı yaşlılar tarafından değil, Washington bürokratları tarafından üstlenilmeli" ifadelerini kullandı.


Trump'ın paylaşımı, ABD Kongresi'nin borç limitinin artırılması ve harcama kesintilerinin belirlenmesi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde geldi.


ABD'de federal hükümet 19 Ocak itibarıyla borçlarını ödemek için ödünç alabileceği üst sınır olan 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşırken, ABD Hazine Bakanlığı ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirler uygulamaya başlamış, Kamu Hizmeti Emekli ve Engelliler Fonu ile Posta Hizmeti Emekli Sağlık Yardımları Fonu'na yönelik yeni yatırımlar 5 Haziran'a kadar askıya alınmıştı.


Demokrat kanattan Trump'ın açıklamasına tepki


Demokratik Ulusal Komite sözcüsü Rhyan Lake, eski ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına, "Trump, görevde olduğu her yıl Sosyal Güvenlik ve Medicare programlarının kesilmesini önerdi" sözleriyle tepki gösterdi.


Başkan Joe Biden da Cumhuriyetçilerin Sosyal Güvenlik ve Medicare dahil programları kesmeye çalışabilecekleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuş ve bu tür çabaları veto etme sözü vermişti.


Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun birkaç ay içinde piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri güçlenirken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.




#ABD borçlanma limiti
#ABD Bütçesi
#Donald Trump
#Sosyal Güvenlik fonu
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Trump sağlık yardımı ve sosyal güvenlik fonlarında kesinti düşünen Biden yönetimini eleştirdi
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