Dünya Trump Sisi için Nerede benim favori diktatörüm dedi
AMERİKA

Trump Sisi için 'Nerede benim favori diktatörüm' dedi

ABD Başkanı Trump, G-7 Zirvesi kapsamında görüşeceği Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi beklediği sırada, "Nerede benim favori diktatörüm" dediği ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın iddiasına göre, Trump'ın bu sorusunu Mısırlı yetkililer duydu ancak tepki veren olmadı. Olayla ilgili bilgi veren tanıklar, Mısırlı ekibin bunu Trump'ın şakası olarak algıladığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi
ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin G-7 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Mısır ile ABD'li yetkililerin toplandığını gören Trump, yüksek sesle "Nerede benim favori diktatörüm?" dedi.

Olaya tanık olan bir kişinin iddiasına göre, Mısırlı yetkililerin de duyduğu bu ifadeler sessizlikle karşılandı. Beyaz Saray ve Mısır'dan konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Fransa'daki zirvede bir araya gelmişlerdi

Fransa’da düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi’nde e ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Trump görüşmede Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklamıştı.

Trump Sisi için Nerede benim favori diktatörüm dedi

Trump Sisi için 'Nerede benim favori diktatörüm' dedi
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