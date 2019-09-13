Trump Sisi için 'Nerede benim favori diktatörüm' dedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin G-7 Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeye ilişkin çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Mısır ile ABD'li yetkililerin toplandığını gören Trump, yüksek sesle "Nerede benim favori diktatörüm?" dedi.

Olaya tanık olan bir kişinin iddiasına göre, Mısırlı yetkililerin de duyduğu bu ifadeler sessizlikle karşılandı. Beyaz Saray ve Mısır'dan konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Fransa'daki zirvede bir araya gelmişlerdi

Fransa’da düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi’nde e ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Trump görüşmede Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklamıştı.