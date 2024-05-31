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Trump sus payı davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı sus payı davasında suçlu bulundu.

00:17 - 31/05/2024 Cuma
AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı sus payı davasında suçlu bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

#ABD
#Donald Trump
#Dava
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