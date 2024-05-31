Trump sus payı davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı sus payı davasında suçlu bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
#ABD
#Donald Trump
#Dava
16 dakika önce
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı sus payı davasında suçlu bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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