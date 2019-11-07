Dünya Trump, Twitterdan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü
AMERİKA

Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen azil soruşturmasına ve ana akım medyaya Twitter üzerinden sert tepki gösterdi. Ukrayna görüşmesine ilişkin yayımlanan dökümün okunması gerektiğine işaret eden Trump, "Yalancı Washington Post, 'adı açıklanmayan' bir kaynağa dayandırarak düzmece bir haber yazıyor, böyle bir kaynak hiç yok. Adalet Bakanlığı zaten telefon görüşmesinde bir sorun olmadığını açıkladı. Bizim basın özgürlüğümüz yok" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde attığı tweetlerde Washington Post gazetesinin dün gece yayımladığı ve Trump'ın Adalet Bakanı William Barr'dan basın toplantısı düzenleyerek azil soruşturmasında kendisinin suçsuz olduğunu söylemesini istediği yönündeki haberine tepki gösterdi.

Ukrayna görüşmesine ilişkin yayımlanan dökümün okunması gerektiğine işaret eden Trump, "Yalancı Washington Post, 'adı açıklanmayan' bir kaynağa dayandırarak düzmece bir haber yazıyor, böyle bir kaynak hiç yok. Adalet Bakanlığı zaten telefon görüşmesinde bir sorun olmadığını açıkladı. Bizim basın özgürlüğümüz yok." ifadesini kullandı.

Bidenlara ifade çağrısı

Washington Post'un haberinin "uydurma" olduğunu belirten Trump, Barr'dan hiçbir zaman bir basın toplantısı düzenlemesini istemediğini ifade etti.

Trump, "Sahte muhbirlerin avukatı hakkında geçen gece yayımlanan bilgiye dayanarak, azil düzmecesi bir an önce bitmeli." açıklamasında bulundu.

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında da açıklamada bulunan Trump, "Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy 'Hunter Biden para kazanmak için ne yaptı?' demiş. Çok iyi bir soru. Hunter ve uykucu Joe Kongrede ifade vermeli." çağrısında bulundu.

Azil sürecinin devam etmesine izin vermemeli

Trump, Temsilciler Meclisinde azil soruşturması kapsamında gelecek hafta başlayacak kamuya açık oturumlar hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelecek hafta Temsilciler Meclisinde sahte oturumlar (mahkeme) olacağını duydum, onlar asla Trump'ın yanında olmayan ve diğer kişilerle konuşurken, ortada bir avukatım ya da yasal bir süreç yok. Bu süreç, (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, (Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam) Schiff 'in bana ve Cumhuriyetçi Parti'ye karşı çevirdiği bir dolap. Bu devam etmesine izin verilmemesi gereken bir cadı avı."

Washington Post'a "çöp gazete" nitelemesi

Söz konusu haberi yazan Washington Post'tan Matt Zapotosky, Josh Dawsey ve Carol Leonnig'in hiçbir kaynağı olmadığını savunan Trump, "Barr ve ben bu haberi reddediyoruz, onlar da zaten yazmadan önce böyle bir şey olmadığını biliyordu. Çöp gazete." ifadelerini kullandı.

Trump, "Radikal solcu Demokratlar ve ezik akım medya, Cumhuriyetçiler ve bana 2020 seçimlerini kazanmayı zorlaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu yeni azil düzmecesi çoktan onların aleyhine dönmeye başladı bile." ifadesini kullandı.

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Trump'a yönelik azil soruşturması

  • ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
  • Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.
  • Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
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