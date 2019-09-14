Trump, Netanyahu ile "Karşılıklı Savunma Anlaşması"nı görüştü Trump ve Netanyahu Karşılıklı Savunma Anlaşmasını görüştü ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump,"Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Antlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm" ifadesini kullandı

Haber Merkezi 14 Eylül 2019, 18:58 Son Güncelleme: 14 Eylül 2019, 19:09 AA