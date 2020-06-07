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Dünya Trump yönetimi Washingtondaki protestolara karşı 10 bin asker istiyor
ORTADOĞU

Trump yönetimi Washington'daki protestolara karşı 10 bin asker istiyor

Beyaz Saray'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası başlayan protestolar için Washington'a 10 bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray karşısında protestolar düzenleniyor.
Beyaz Saray karşısında protestolar düzenleniyor.

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

  • Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen 'gergin' konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.

ABD'de protestocular Beyaz Saray'ı savaş alanına çevirdi
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ABD'de protestocular Beyaz Saray'ı savaş alanına çevirdi
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Hafta sonu Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Grubu dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı bomba ve havai fişek kullandı.


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