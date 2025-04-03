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Trump'a anket şoku: Amerikan halkı faturayı kime keseceğini ilan etti

Trump'a anket şoku: Amerikan halkı faturayı kime keseceğini ilan etti

09:563/04/2025, Thursday
AA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'de gerçekleştirilen bir ankete göre, halkın yüzde 58’i Başkan Donald Trump’ın uyguladığı tarife politikalarının ülke ekonomisine olumsuz etkiler yaratacağını düşünüyor.

Marquette Hukuk Fakültesi tarafından yapılan ankette,
Donald Trump
'ın ikinci dönemindeki kararlarının halk üzerindeki etkisi ölçüldü.

Sonuçlara göre, ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın açıkladığı tarifelerin ekonomiye zarar vereceğine inanırken, yüzde 28'i faydalı olacağını savunuyor.


Katılımcıların yüzde 58'i bu politikaların enflasyonu artıracağını öngörüyor.


  • Öte yandan, ABD'lilerin yüzde 43'ü Trump hakkında olumsuz görüşe sahipken, yüzde 64'ü kurumların kapatılmasının başkanın yetkisi dışında olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 70'i de Trump'ın kararlarına karşı hüküm veren yargıçların azledilmemesi gerektiğini belirtiyor.


Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.


İkinci dönemine başlamasından bu yana Başkan Trump'ın kararnameleri sıkça yargıya taşındı. Birçok federal yargıç, bu politikaların yürürlükten kaldırılması, yürütmenin durdurulması yönünde kararlar almıştı.




#ABD
#anket
#Donald Trump
#ekonomi
#tarife

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