Dünya Trumpa yönelik soruşturmada sürpriz gelişme Özel uzman atadı
AMERİKA

Trump’a yönelik soruşturmada sürpriz gelişme: Özel uzman atadı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski Başkan Donald Trump ile ilgili "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarını yürütmek üzere özel uzman atadı.

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Haber Merkezi İHA
Trump’a yönelik soruşturmada sürpriz gelişme: Özel uzman atadı
Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump’ın soruşturmalarını yürütmek üzere yeni özel uzman atandığını duyurdu.

Bakan Garland, atanan yetkili uzmanın, Trump’ın gizli hükümet belgelerini kendi evine götürmesine ilişkin soruşturmayı hem de 2020 başkanlık seçimleri sonrası barışçıl bir şekilde yetki devrine müdahale girişimlerine ilişkin soruşturmayı yürüteceğini söyledi.

Garland, bu göreve atadığı yeni ismin, savaş suçları savcısı Jack Smith olduğunu belirterek, "Şu anda özel bir danışman atamak yapılacak en doğru şey" dedi.

ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
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ABDde bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanının evini aradı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
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Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur dedi.
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Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi suçlamasında bulundu.
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Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, Demokratlar 2024te başkanlık için yarışmamı istemiyor değerlendirmesinde bulundu.
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Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan Watergate skandalına benzetti.
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Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trumpın Beyaz Saraydaki görevi sırasında Floridadaki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
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Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lagodan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.
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Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.
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ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.

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