Dünya Trumpı koronavirüs korkusu sardı Düzenli test yaptıracak
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Trump'ı koronavirüs korkusu sardı: Düzenli test yaptıracak

Daha önce koronavirüs testi yaptırmak istemeyen ve bir süre de teste karşı çıkan ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan açıklama. Trump, kendisinin ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, düzenli aralıklarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıracağını ifade etti. Mike Pence ise bu sabah bir test yaptırdığını ve sonucunun "negatif" çıktığını söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Virüs ile savaşın zor bir safhasına giriyoruz." şeklinde başlayan Trump, Kovid-19 teşhisi konulan ve bugün yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunu değerlendirdi.

Johnson'ın, yoğun bakıma alınmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Trump, "Çok iyi bir dostum olan Johnson'a en iyi dileklerimi iletiyorum. Yoğun bakıma alınmak ciddi bir mesele. Amerikan halkı, Johnson için dua ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Trump ayrıca, Kovid-19 tedavisi üzerine çalışan iki Amerikan firmasından uzmanların da yardımcı olmaları için Boris Johnson'ın doktorlarının yanına gönderildiğini belirtti ancak firma ismi vermedi.

New York'a giden hastane gemisi Kovid-19 hastaları için kullanılacak

Virüs ile mücadele konusunda "Düşman ile her cephede savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Trump, 3 bin sağlık personelinin virüs salgınını merkez üssü konumundaki New York'a gönderildiğini belirtti.

Trump, New York limanına demirleyen ABD Donanmasına ait "Comfort" isimli geminin de başta planlandığı gibi normal hastaların değil de Kovid-19 hastalarının tedavisi için kullanılması konusunda da "Hem New York Valisi Andrew Cuomo ile hem de New Jersey Valisi Phil Murphy ile görüştüm. Bu gemiyi, vaka sayılarının en yoğun olduğu New York ve New Jersey'deki Kovid-19 hastalarının tedavisi için kullanacağız." dedi.

Virüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına da dikkati çeken Trump, "Sağlık çalışanlarımız, hastanelere savaşçılar gibi gidiyor." dedi.

Trump ve Biden telefonda görüştü

Trump ayrıca, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Demokratların "favori" adayı olan Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Görüşmede, Kovid-19 salgınını ele aldıklarını aktaran Trump, "Biden ile gayet iyi bir konuşma yaptık. Gayet dostçaydı." dedi.

Trump, "Kovid-19 ile mücadelede Çin ile çalışıyor musunuz?" şeklindeki bir soruya ise "Çin ile yeni bir ticaret anlaşması imzaladık. Belki de bu zamana kadar yapılmış en büyük anlaşmaydı. Umuyorum Çin bu anlaşmanın hakkını verir. Vermezse size cevabım farklı olur." dedi.

Trump ve Pence düzenli aralıklarla test yaptıracak

Sürekli kendisi ve ekibi maske takmadığı için eleştirilen Trump, "Hem ben hem de Başkan Yardımcısı Mike Pence, düzenli aralıklarla test yaptıracağız." dedi.

Mike Pence ise bu sabah bir test yaptırdığını ve sonucunun "negatif" çıktığını dile getirdi.

Trump, ABD'deki test kiti miktarının yetersiz olduğu iddialarını ise "Biz federal hükümetiz. Biz köşe başlarında bekleyip test yapamayız." sözleriyle eleştirdi.

Virüse karşı alınan ve 30 Nisan'a kadar uzatılan virüs önlemlerinin bu tarihte gevşetilip gevşetilemeyeceği konusunda Trump, "Bu konuda yorum yapmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"USS Theodore Roosevelt" gemisinin kaptanının mektubunu değerlendirdi

Trump'a, ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekter Vekili Thomas Modly, görevden alınan "USS Theodore Roosevelt" Uçak Gemisi kaptanı Brett Cozier'i hakkında, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır." yorumu da soruldu.

Trump, Cozier'in gönderdiği mektuba ilişkin de "Bu mektup gönderilmemeliydi ve sızmamalıydı. Bu askeri bir operasyon." ifadesini kullandı.

Hem Modly hem de Cozier hakkında iyi şeyler duyduğunu belirten Trump, "Bu konuya dahil olup, neler olduğunu göreceğim. Yaşadığı kötü bir günün bir insanın tüm hayatını mahvetmesini istemiyorum." dedi.

Trump bu konuyu ABD Savunma Bakanı Mike Esper ile de görüşeceğini kaydetti.

Kaptan, gemidekilerin karada karantinaya alınmasını istemişti

Kaptan Crozier, cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanmasına gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemideki personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirten Crozier, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

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