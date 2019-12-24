Dünya Trumpın 7 sayfalık Türkiye notu ortaya çıktı Yaptırım tasarısına karşı çıktığı notta dikkat çeken NATO detayı
AMERİKA

Trump'ın 7 sayfalık Türkiye notu ortaya çıktı: Yaptırım tasarısına karşı çıktığı notta dikkat çeken NATO detayı

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı. Trump yönetiminin gönderdiği notta; Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye'nin silahlar için "diğer düşman silah tedarikçilerine" yönelebileceğine dikkatin çekildiği notta, "Bu yasa aynı zamanda, Türkiye'ye NATO'dan dışlanmış gibi davranmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD merkezli haber sitesi Daily Beast, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi nedeniyle yaptırım öngören ve Senato'nun onayını bekleyen yasa tasarısına ilişkin senatörlere gönderdiği 7 sayfalık notu ele geçirdi.

  • Notta, Trump yönetimi, bu tasarının yasalaşması durumunda Türkiye-ABD savunma ticaretinin tamamen sona ereceğini savundu. Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye'nin silahlar için "diğer düşman silah tedarikçilerine" yönelebileceğine dikkatin çekildiği notta, "Bu yasa aynı zamanda, Türkiye'ye NATO'dan dışlanmış gibi davranmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"NATO TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ"

Öte yandan Daily Beast'e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD yönetiminin NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, "NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

  • Yetkili, ABD'nin hala Türkiye'nin S-400 alımlarından dolayı endişeli olduğunu sözlerine ekledi.

"ÖZEL VİZE" VERİLMESİNE DE KARŞI ÇIKTI

Ayrıca, söz konusu notta, Suriye'de "Amerikan askerlerinin yanında savaşan Kürt savaşçılar" olarak tabir edilen YPG/PKK ve SDG mensubu teröristlere "özel göçmen vizesi" verilmesine yönelik yasa tasarısına da karşı çıkıldı. Notta bu tür bir vize vermek için gerekli prosedürlerin sadece 9 ay aldığı anımsatılarak, bu sürenin gerekli güvenlik taramalarının yapılması bakımından çok kısa olduğu vurgulandı. "Özel göçmen vizesi" daha önce Irak ve Afganistan'da ABD askerlerine yardımcı olan tercümanlara veriliyordu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TASARISI

  • ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını 11 Aralık'ta onaylamıştı. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı, 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının Trump'ın önüne gitmeden önce birleştirilmesi gerekiyor.

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