Trump'ın aylardır koronavirüsle mücadele toplantılarına katılmadığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Trump ile ilgili bir iddia ortaya attı. Fauci Trump’ın aylardır toplantılara katılmadığını söyledi.

Fauci aynı zamanda Trump’tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.

DÜNYA Trump'ın Twitter şifresini açıkladılar: Hollandalı hacker 5'inci denemede çözdü