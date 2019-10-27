Dünya Trumpın büyük bir şey oldu açıklaması heyecan oluşturdu
AMERİKA

Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan oluşturdu

Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan oluşturdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu. Beyaz Saray, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu. Amerikan Newsweek dergisi, ABD askerlerinin, Suriye'nin İdlib kentinde DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'yi hedef alan bir operasyon düzenlediğini ve Pentagon'un, Bağdadi'nin öldüğüne inandığını iddia etti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan oluşturdu.

  • Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

Bağdadi'ye yönelik "çok gizli" operasyon

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

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