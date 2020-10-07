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Dünya Trumpın doktoru Conley Dört gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok
AMERİKA

Trump'ın doktoru Conley: Dört gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok

Trump'ın doktoru Conley: Dört gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

  • "Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi." ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.

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Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç duymadı." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde Kovid-19'a karşı, tespit edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

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