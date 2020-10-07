Trump'ın doktoru Conley: Dört gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok

Hayat

Ofislerde hava yoluyla bulaşma riski nasıl azaltılır?

Kalabalık, doğal havalandırma yapılamayan ofis ve işyerlerinde hava kalitesi sağlık için büyük önem taşıyor. Merkezi havalandırma sisteminin olmadığı kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan klimaların ortamdaki havayı temizlemediğine, sadece hareketlendirdiğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, virüs, bakteri ve mikropların bulaşma riskini azaltmak için geliştirilen hava temizleme cihazlarının solunan havanın kalitesini de artırdığını söyledi.