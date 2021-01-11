Trump'ın eşi Melania'dan Kongre baskını açıklaması: Asla kabul edilemez

Trump destekçilerine pilottan şok anons: Uçağı indirip sizi Kansas'ın ortasında bırakırım

ABD'de başkent Washington DC'den Phoenix'e giden American Airlines'ın uçuşu sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin taşkınlık çıkarması sonucu pilot Trump destekçilerini uçağı bilinmeyen bir yere indirmek ve hepsini mahsur bırakmakla tehdit etti. Pilot uçaktaki taşkınlığın devam etmesi üzerine yaptığı anonsta, “Size olacağı söyleyeyim. Phoenix'e daha dört buçuk saatlik bir uçuşumuz var. Bu uçağı Kansas'ın ortasına indirir ve hepinizi bırakırım. Umurumda da olmaz. Yaparım bunu. Eğer gereken buysa! Uslu durun!' dedi.