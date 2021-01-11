Dünya Trumpın eşi Melaniadan Kongre baskını açıklaması Asla kabul edilemez
AMERİKA

Trump'ın eşi Melania'dan Kongre baskını açıklaması: Asla kabul edilemez

ABD Kongre'sinin basılmasına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, "Hayal kırıklığına uğradım ve cesaretinin kırıldı" dedi. ABD’lilere “Olaylara farklı açıdan bakın” çağrısında bulunan Melania, "Halka şiddeti durdurma çağrısında bulunuyorum. Asla bir kişinin teninin rengine dayalı varsayımlar yapmayın veya saldırganlık temeli olarak farklı siyasi ideolojiler kullanmayın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Trump'ın eşi Melania Trump.
Trump'ın eşi Melania Trump.

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskının ardından Trump'ın eşi Melania Trump açıklama yaptı. Saldırıları kınayan Melania Trump, baskın karşısında “hayal kırıklığına uğradığını ve cesaretinin kırıldığını” ifade etti.

"Kabul edilemez"

Melania Trump, “Kongre binasına yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez” dedi. ABD’lilere “Olaylara farklı açıdan bakın” çağrısında bulunan first lady, “Halka şiddeti durdurma çağrısında bulunuyorum. Asla bir kişinin teninin rengine dayalı varsayımlar yapmayın veya saldırganlık temeli olarak farklı siyasi ideolojiler kullanmayın” ifadelerini kullandı.

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