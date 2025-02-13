Trump'ın Filistin halkını tehcir planına Hamas'tan tepki: Küresel eylem çağrısında bulundu

"Halkımızı, Arap ve İslam dünyasını ve dünyanın özgür halklarını, Filistinli halkımızı topraklarından çıkarma planlarını reddetmek için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlemeye çağırıyoruz.”