Dünya Trumpın göçmen politikası DNA örneği toplama uygulaması başlıyor
AMERİKA

Trump'ın göçmen politikası: DNA örneği toplama uygulaması başlıyor

Washington yönetimi, göçmen yetkilileri tarafından gözaltına alınan sığınmacılardan ve diğer göçmenlerden DNA örnekleri toplayacak.

Haber Merkezi Diğer
​ABD Başkanı Donald Trump.
​ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'de Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerden ve sığınmacılardan DNA örnekleri toplamayı planladığı ve söz konusu uygulamayı bugün hayata geçireceği bildirildi.

  • ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan DNA örneklerinin FBI'a ait veri tabanına ekleneceği ve suçluların aranması için kullanılacağı belirtildi.

Trump göçmen çocukları zehirliyor
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Trump göçmen çocukları zehirliyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin "Sıfır tolerans" politikası nedeniyle Meksika sınırında ailelerinden ayırdığı göçmen çocuklarla ailelerinin izni olmadan anti-depresan ilaçlar verdiği ortaya çıktı.


Bakanlık tarafından bugün başlatılması beklenen yeni uygulama kapsamında, resmi sınır noktasından geçiş yapan ve geçici olarak gözaltında tutulan tüm göçmenler'den DNA örneği alınacak.

Çocuklar uygulamadan muaf

ABD'li Associated Press'e konu ile ilgili konuşan hükümet kaynaklar, ABD'de yasaya uygun şekilde oturum izni alan, ABD'ye yasal olarak giriş yapan kişilerin ve 14 yaşın altındaki çocukların uygulamadan muaf tutulacağını belirtti.

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ABD sınırındaki göçmenler geri dönüyor
  • Uygulama ile beraber ABD hükümeti, yüz binlerce göçmenin biyometrik kaydını veri tabanında saklayacak.

Trump yönetimi yeni uygulama sayesinde yasa dışı göçmenlerin ve sığınmacıların işlediği suç dosyalarını kolayca çözebilmeyi hedefliyor.

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