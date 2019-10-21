Trump'ın göçmen politikası: DNA örneği toplama uygulaması başlıyor

ABD'de Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerden ve sığınmacılardan DNA örnekleri toplamayı planladığı ve söz konusu uygulamayı bugün hayata geçireceği bildirildi.
- ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan DNA örneklerinin FBI'a ait veri tabanına ekleneceği ve suçluların aranması için kullanılacağı belirtildi.
Bakanlık tarafından bugün başlatılması beklenen yeni uygulama kapsamında, resmi sınır noktasından geçiş yapan ve geçici olarak gözaltında tutulan tüm göçmenler'den DNA örneği alınacak.
Çocuklar uygulamadan muaf
ABD'li Associated Press'e konu ile ilgili konuşan hükümet kaynaklar, ABD'de yasaya uygun şekilde oturum izni alan, ABD'ye yasal olarak giriş yapan kişilerin ve 14 yaşın altındaki çocukların uygulamadan muaf tutulacağını belirtti.
- Uygulama ile beraber ABD hükümeti, yüz binlerce göçmenin biyometrik kaydını veri tabanında saklayacak.
Trump yönetimi yeni uygulama sayesinde yasa dışı göçmenlerin ve sığınmacıların işlediği suç dosyalarını kolayca çözebilmeyi hedefliyor.