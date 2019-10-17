Dünya Trumpın mektubu ABD basınını şoka uğrattı Şaka zannettik gerçekmiş
AMERİKA

Trump'ın mektubuna ABD basını inanamadı

Trump'ın mektubu ABD basınını şoka uğrattı: Şaka zannettik gerçekmiş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ciddiyetsiz mektup yabancı basın organlarını şoka uğrattı. Haberlerde, diplomatik bir dilin kullanılmadığı mektup hakkında "İlkokul 3. sınıf seviyesi","Trump'ın çaresizlik yakarışı","Delice", "Tuhaf" gibi yorumlar yapıldı. Trump'ın mektubunu canlı yayında okuyan Amerikalı sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'li sunucular mektubun doğruluğuna inanamadı.
ABD'li sunucular mektubun doğruluğuna inanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı iddia edilen 9 Ekim tarihli mektubunda kullandığı dil ABD medyasında alay konusu oldu. Tuhaf ifadelerin yer aldığı ciddiyetsiz mektubun gerçekliği epey sorgulandı ancak Beyaz Saray'a yakın çoğu gazeteci mektubun varlığını doğruladı.

İlkokul 3.sınıf düzeyinde

Yabancı medya organları da Turmp'ın tuhaf mektubunu alaya aldı. Vanity Fair'de yer alan bir haberin başlığında "Gerçek mi? Trump Erdoğan'a ilkokul 3. sınıf düzeyinde mektup gönderdi" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca "Trump Başkanlığı boyunca bundan daha delice bir şey yapmamıştı" yorumu yapıldı.

CNN sunucusu Jake Tapper ise haberi sunduktan sonra "Bu mektubu okuduktan sonra şaka zannetim ancak Beyaz Saray'dan doğrulandı" ifadelerini kullandı. ABD'li MSNBC kanalı sunucusu ise haber sunarken "Bu tuhaf mektubu sorgulatmak zorunda kaldık. Gerçekmiş. Çok garip bir mektup. Gecikmemiz bu yüzdendi" ifadeleriyle haberini sundu.

Çarezlik yakarışı

NBC haber Ulusal Güvenlik sorumlusu ve eski FBI danışmanı Frank Figliuzzi ise katıldığı MSNBC yayınında Trump'ın mektubunun bir "çaresizlik yakarışı" olduğunu söyledi. Figluizzi ayrıca "Trump attığı her adımda ülkenin ulusal güvenliğine zarar veriyor" ifadelerini kulland.

İngiliz The Guardian gazetesinde Trump'ın saygısı bir dil kullandığı söyleniyor ve mektup için "tuhaf" nitelendirmesi yapılıyor.

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