Trump'ın Özel Temsilcisi'nden siyonizm yüzüğüyle Orta Doğu turu

ABD'nin soykırımcı İsrail'e olan desteği ve siyonizm aşkı, Donald Trump yönetimi ile yeni bir zirveye taşındı.

Filistinlileri Gazze'den tehcir etmeye yönelik planlar yapan, İsrail'e yeni silah yardımını onaylayan Trump her geçen gün terör devletine olan desteğini artırıp diyetini ödeme konusunda hiçbir adım atmaktan çekinmiyor.

İsrail'e destek sembollere döküldü

Ancak Trump yönetiminin siyonizm aşkı soykırıma fiilen desteğin yanında sembollerle de kendisini göstermeye başladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün ABD Başkanı Donald Trump 'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve beraberindeki üst düzey heyeti ağırladı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede bir detay ise dikkat çekti.

Siyonizm yüzüğüyle Orta Doğu turu

Ortagus'un, Avn ile tokalaştığı anda çekilen bir fotoğrafta siyonizmin sembolünü taşıyan bir yüzük taktığı görüldü.

Trump'ın Özel Temsilcisi'nin taktığı yüzük, ABD'nin siyonizme olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha ortaya koydu.







