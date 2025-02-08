Trump'ın Özel Temsilcisi'nden siyonizm yüzüğüyle Orta Doğu turu

ABD'nin İsrail'e olan desteği bu kez yüzükle kendisini gösterdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ziyarete giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un siyonizm sembollü yüzük taktığı görüldü.
Filistinlileri Gazze'den tehcir etmeye yönelik planlar yapan, İsrail'e yeni silah yardımını onaylayan Trump her geçen gün terör devletine olan desteğini artırıp diyetini ödeme konusunda hiçbir adım atmaktan çekinmiyor.
İsrail'e destek sembollere döküldü
Ancak Trump yönetiminin siyonizm aşkı soykırıma fiilen desteğin yanında sembollerle de kendisini göstermeye başladı.
Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede bir detay ise dikkat çekti.
Siyonizm yüzüğüyle Orta Doğu turu
Ortagus'un, Avn ile tokalaştığı anda çekilen bir fotoğrafta siyonizmin sembolünü taşıyan bir yüzük taktığı görüldü.
Trump'ın Özel Temsilcisi'nin taktığı yüzük, ABD'nin siyonizme olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha ortaya koydu.