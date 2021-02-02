Trump'ın tedavi amaçlı kullandığı antikor kokteyli: Avrupa Birliği değerlendirme sürecine aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), daha önce ABD'de acil kullanım onayı alan "REGN-COV2 antikor birleşimi" adlı ilacı, onayı başvurusunda hızlı karar verebilmek amacıyla değerlendirmeye aldı.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi ve önlenmesinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

"İlaç kokteyli" hakkındaki değerlendirme, kandaki virüs yükünü azalttığını gösteren çalışmanın ilk sonuçların ışığında başlatıldı. EMA'nın çalışmanın tam incelemesini sonuçlandırmadığı, ilacın fayda-risk dengesine dair sonuca varmak için erken olduğu bildirildi.

İlacın şu anda laboratuvar ve hayvan deneylerinden elde edilen klinik olmayan ilk verileri değerlendiriliyor. Hastaneye yatırılan hastalardan ve diğer çalışmalardan elde edilen tüm veriler de daha sonra incelenecek.

REGN-COV2 antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor. Bu iki madde, SARS-CoV-2'nin "spike" adlı proteinine yapışmak üzere tasarlandı. Aktif maddeler bu proteine yapıştığında virüs vücuttaki hücrelere giremiyor.

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FOTOĞRAF 29 Axios isimli internet sitesinin haberine göre, cumartesi Beyaz Saray'da bir araya gelen Kovid-19 ile Mücadele Görev gücü üyeleri arasında Trump'ın son günlerde sıklıkla bahsettiği hidroksiklorokin adlı ilaç konusunda ciddi bir tartışma yaşandı. Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, söz konusu toplantıda Trump'ın ilacın Kovid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiğine dair açıklamalarını destekleyecek bir araştırma dosyasını gündeme getirdi. Navarro ayrıca, ABD'nin söz konusu ilacı stoklayarak salgın bölgelerine dağıtmasının da doğru bir karar olduğunu savundu. Bunun üzerine Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün önemli üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci ise ilaca yönelik araştırmaların yetersiz olduğunu savunarak Beyaz Saray'ın daha temkinli bir üslup takınması gerektiğini vurguladı. Fauci'nin söz konusu ilacın Kovid-19 tedavisinde işe yaradığının kanıtlanması için daha çok deneye ihtiyaç duyulduğunu söylemesi üzerine, toplantının yapıldığı odada gerginlik yaşandı. Beyaz Saray ekibinden bir grup Navarro'yu desteklerken, bir grup da Fauci'nin haklı olduğunu savundu. Navarro ise söz konusu haberi bu sabah CNN televizyonununda katıldığı bir programda doğruladı. Cumartesi günü bir tartışma yaşandığını kaydeden Navarro, Aramızda anlaşmazlıklar ve tartışmalar olmasaydı Trump yönetimi bu kadar güçlü olmazdı. dedi. Öte yandan, sıtma ilacı konusunda yaşanan bu ayrışma dün Trump'ın yaptığı basın toplantısına da yansımıştı. Trump, bir muhabirin, Fauci'ye hidroksiklorokin konusunda sorusunu, Fauci'nin cevaplamasına fırsat vermemiş ve Fauci belkide 15 kez aynı soruyu yanıtladı. diyerek araya girmişti. Başkan Trump söz konusu ilaçtan sık sık Kovid-19 tedavisi için çığır açıcı olarak bahsetse de uzmanlar ilacın kullanımına sadece doktorların karar vermesi gerektiğini düşünüyor. Trump'ın koronavirüse karşı 'çığır açıcı' dediği ilaç ortalığı karıştırdı ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden oldu. BiP'te paylaş

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Hızlı değerlendirme zaman kazandırıyor

EMA'nın hızlı değerlendirme süreci sayesinde üreticiler, henüz resmi olarak pazar onayı başvurusu yapmamış olsa bile umut veren bir aşı veya ilaca ait bilgiler kullanılarak acil durumlarda değerlendirme ve onay süreci hızlandırılabiliyor.

Normalde aşının veya ilacın etkinliğine, güvenilirliğine ve kalitesine ait tüm verilerin değerlendirmenin başında, üreticinin resmi onay başvurusu sırasında sağlanması gerekiyor. Ancak EMA, acil durumlarda resmi başvurudan önce devam eden çalışmalardan elde edilen bilgileri kullanarak değerlendirmeye başlayabiliyor. Veriler geldikçe değerlendirme devam ediyor ve onay için zaman kazanılmış oluyor.

"REGN-COV2 antikor birleşimi"ne ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 21 Kasım'da acil kullanım onayı verilmişti.

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