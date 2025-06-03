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Trump'ın yeni resmi portresi Beyaz Saray'a asıldı

Trump'ın yeni resmi portresi Beyaz Saray'a asıldı

12:073/06/2025, Salı
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Trump, ikinci döneminin altıncı ayında Beyaz Saray’a yeni portresini astı.
Trump, ikinci döneminin altıncı ayında Beyaz Saray’a yeni portresini astı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine ait yeni resmi portresi kamuoyuyla paylaşıldı. Siyah arka plan ve dramatik ışık kullanımıyla dikkat çeken portre, ilk dönemindeki neşeli görüntüsünden belirgin biçimde farklılaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 yılına ait yeni resmi portresi, 2 Haziran 2025 tarihinde Beyaz Saray tarafından kamuoyuna sunuldu.


Portre, Trump’ı lacivert takım elbise ve kırmızı kravatla, tamamen siyah bir fon önünde ciddi bir ifadeyle gösteriyor.


Bu yeni portre, Trump’ın ilk dönemindeki gülümseyen ve daha aydınlık tonlardaki resmi fotoğrafından belirgin şekilde ayrılıyor.



Sabıka fotoğrafından esinlendi


Portreyi çeken Beyaz Saray baş fotoğrafçısı Daniel Torok, bu çalışmasında dramatik bir etki oluşturmak amacıyla Trump’ı alttan aydınlatarak yüzünde belirgin bir ışık oyunu oluşturdu.


Torok, bu teknikle Trump’ın 2023 yılında Georgia’da çekilen ve siyasi sembol haline gelen mugshot (polis tarafından çekilen sabıka fotoğrafı) görüntüsüne gönderme yaptığını belirtti.


Yeni portre, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar portreyi "gerilimli" ve "karanlık" buldu.



İkinci dönemde güçlü değişim


Trump’ın yeni portresi, Eisenhower Yürütme Ofisi Binası’nda, West Wing’in hemen yanında sergileniyor. Bu portre, Trump’ın ikinci döneminde Beyaz Saray’daki görsel anlatıyı yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.


Önceki aylarda da, Barack Obama’nın resmi portresi, Trump’ın 2024’teki suikast girişimi sonrası çekilen bir resmiyle değiştirilmişti.



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