Trump'tan Biden açıklaması Trump'tan Joe Biden çıkışı: Seçimleri ben kazanamazsam ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi. Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştiren Trump, kendisinin koronavirüs salgını öncesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın olduğunu ancak salgın konusunda gerekeni yapmadıkları için artık ilişkilerinin iyi olmadığını belirtti. Salgının kendi siyasi duruşunu da etkilediğinin altını çizen Trump, "Çin vebası (koronavirüs) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2020, 00:02 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020, 00:21 AA