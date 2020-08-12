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Dünya Trumptan Joe Biden çıkışı Seçimleri ben kazanamazsam ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak
AMERİKA

Trump'tan Biden açıklaması

Trump'tan Joe Biden çıkışı: Seçimleri ben kazanamazsam ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi. Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştiren Trump, kendisinin koronavirüs salgını öncesi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın olduğunu ancak salgın konusunda gerekeni yapmadıkları için artık ilişkilerinin iyi olmadığını belirtti. Salgının kendi siyasi duruşunu da etkilediğinin altını çizen Trump, "Çin vebası (koronavirüs) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

"Gerekeni yapmadılar"

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda gerekeni yapmadılar." dedi.

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Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

"Koronavirüs olmasaydı George Washington bile beni yenemezdi"

  • ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.
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