Trump'tan dava açıklaması: 2024 seçimlerine müdahale edilmek isteniyor

Donald Trump
Yetişkin filmlerinin oyuncusu Stormy Daniels’la ilişkisini gizlemek için 130 bin dolarlık “sus payı” ödediği suçlamasıyla New York’ta hakim karşısına çıkan ABD eski başkanı Donald Trump Florida’ya dönmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini iddia eden Trump, Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç niteliğindeki belgeleri hatırlattı. Bu belgelerin sosyal medyada paylaşımının adalet bakanlığı ve FBI tarafından engellenmesinin seçimlere müdahale olduğunu belirten Trump, "Biden ailesinin suçlu olduğunu gösteren Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarındaki belgeler hakkında kötü bir şey söylenmemesi için çaba gösterildi" iddiasında bulundu.
Yetişkin filmlerinin oyuncusu Stormy Daniels’la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği iddiasıyla New York’ta hakim karşısına çıkan Trump’a 36 farklı suçlama yöneltilmişti. Savcılar Trump’ın 2016 seçim sürecinde hakkındaki olumsuz bilgileri toplumdan saklamaya çalışarak bir komplonun parçası olduğunu savunmuştu. Trump ise suçlamaları reddetmişti.