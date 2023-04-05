Trump'tan dava açıklaması: 2024 seçimlerine müdahale edilmek isteniyor

Hakkındaki iddiaları sert bir şekilde eleştiren Trump,

“Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünmezdim" ifadelerini kullandı. İşlediği tek suçun, "Amerikan ulusunu onu yok etmeye çalışanlara karşı güçlü şekilde savunmak" olduğunu iddia eden Trump, savcıların iddialarına atıfla yaşananları "Aşırı solcuların, daha önce görülmemiş ölçekteki kitlesel seçim müdahalesi" olarak yorumladı. "Sahte" olarak tanımladığı bu davanın yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldığını söyleyen Trump, davanın derhal düşürülmesi gerektiğini ifade etti.