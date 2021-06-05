Dünya Trumptan Facebook yasağına tepki Önünde sonunda biz kazanacağız
AMERİKA

Trump'tan Facebook yasağına tepki: Önünde sonunda biz kazanacağız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook'un kendisine getirdiği 2 yıllık erişim yasağını "hakaret" olarak nitelendirerek, "Önünde sonunda biz kazanacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Trumptan Facebook yasağına tepki: Önünde sonunda biz kazanacağız
Eski ABD Başkanı Donald Trump.

Sosyal medya platformu Facebook'un, Trump’ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını duyurmasının ardından, Trump yazılı bir açıklama yayımladı.

  • Büyük teknoloji firmalarını sert bir dille eleştiren Trump, "Teknoloji firmalarının bu sensör ve susturmalarının cezasız kalmasına izin verilmemeli, önünde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu istismara artık katlanamaz" ifadelerini kullandı.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğu iddiasını bir kez daha tekrarlayarak, "Facebook'un kararı, 2020 hileli seçimlerinde bize oy veren 75 milyondan fazla insan için hakarettir" görüşünü paylaştı.

Yaptığı başka bir açıklamada ise Trump, başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak" ifadesini kullandı.

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Trump ocak 2023'e kadar Instagram ve Facebook'a dönemeyecek

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

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Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı

Facebook'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın "kamu güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri dönebileceği kaydedilmişti.

  • Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, “Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadeleri paylaşılmıştı.

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