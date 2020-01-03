Dünya Trumptan ilk açıklama Süleymani daha önce öldürülmeliydi
AMERİKA

Trump'tan ilk açıklama: Süleymani daha önce öldürülmeliydi

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili ilk açıklama geldi. Trump attığı tweette "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'dan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili ilk açıklama geldi.

Süleymani'nin öldürlmesi emrini veren Trump attığı tweette "İran asla bir savaş kazanamadı, ama asla bir müzakereyi kaybetmedi" yazdı.

Trump daha sonra attığı tweetlerde ise

"General Kasım Süleymani uzun bir süre boyunca binlerce Amerikalıyı öldürdü ya da yaraladı. Çok daha fazlasını öldürmeyi planlaıyordu.... ama yakanlandı. Doğrudan ve dolaylı olarak , İran'daki protestocular da dahil, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu.İran bunu kabul etmeyecek olsa da, Süleymani ülkede hem nefret edilen hem de korulan biriydi. Yıllar önce öldürülmeliydi" ifadelerini kullandı.

Trump Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Twitter'dan yalnızca ABD bayrağı paylaşmıştı.

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