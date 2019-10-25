Trump'tan Türkiye açıklaması: Herhalde hatırlatmama gerek yok!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından güvenli bölge ile alakalı bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. İyi gidiyor! DAEŞ'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır" ifadelerini kullanırken, tweetin devamında "Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar. Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DAEŞ denetim altında" dedi.