Dünya Trumptan Türkiye açıklaması Herhalde hatırlatmama gerek yok
AMERİKA

Trump'tan Türkiye açıklaması: Herhalde hatırlatmama gerek yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Herhalde hatırlatmama gerek yok

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamama gerek yok" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından güvenli bölge ile alakalı bir açıklama yaptı.

Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. İyi gidiyor! DAEŞ'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır" ifadelerini kullanırken, tweetin devamında "Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar. Petrolü ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DAEŞ denetim altında" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı, güvenli bölge oluşturuldu
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı, güvenli bölge oluşturuldu

Meksika imamı tutulandı

Meksika imamı tutulandı

​FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca cezaevine gönderildi.
Türkiye istikrar sağladı

Türkiye istikrar sağladı

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması.
Araya girmeyeceğiz

Araya girmeyeceğiz

​Rusya YPG'yi uyardı: Türk ordusuyla karşı karşıya kalırsınız.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

​İngiltere'deki kamyonun içinde hayatını kaybeden Vietnamlı kadının son mesajı bu oldu.
TikTok ulusal güvenlik tehdidi

TikTok ulusal güvenlik tehdidi

​ABD'li senatörler Çin merkezli uygulamanın incelenmesini istiyor.
Son tarih 1 Kasım

Son tarih 1 Kasım

İstanbul'da çakar telaşı: 1 ayda 1100 aracın sireni söküldü.
Kuffara karşı<br>şiddetli olacağız

Kuffara karşı
şiddetli olacağız

Cumhurbaşkanı namazdan sonra cemaate seslendi.
Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

TFF, 'dayakçı antrenör' için harekete geçti.
'Mavi tik' işbirliğini <br>ortaya çıkardı

'Mavi tik' işbirliğini
ortaya çıkardı

Trump'tan sonra Twitter... Bir teröriste jet hızında rozet taktılar!
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Ortaya çıktı:<br>Tek tedavisi var

Ortaya çıktı:
Tek tedavisi var

Dünya yıldızı 20 gündür idmanlara çıkmıyordu.
TBMM'de alkol servisi gerginliği

TBMM'de alkol servisi gerginliği

​Menüde olmamasına rağmen alkol isteyen CHP'li vekiller tehditler yağdırdı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Van'da öldürülen teröristlerden birisi turuncu diğeri gri listede.
Brexit belirsizliği sürüyor

Brexit belirsizliği sürüyor

Erteleme kabul edildi tarih yine netleşmedi.
Bir fırsatını<br>buldun mu kaç gel

Bir fırsatını
buldun mu kaç gel

​HDP önünde oturan baba kaçırılan kızına seslendi.
Nerede deprem olacağını biliyoruz

Nerede deprem olacağını biliyoruz

Deprem sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin gerçeği.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.