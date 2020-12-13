Trump'tan veto açıklaması: Türkiye’ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek

ABD'de uçağın kanadına tırmanan kişi paniğe neden oldu

ABD'deki McCarran Uluslararası Havalimanı'na izinsiz giren bir kişi, kalkış için hazırlanan ticari uçağın kanadına tırmandı. Kendisiyle aşağı inmesi için pazarlık yapan görevlilere aldırış etmeyen adam, iki görevlinin kendisini aşağı indirmek için arkasından geldiğini görünce panikleyerek kanattan piste düştü. Piste düşen adam güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Adamın uçağın kanadına tırmandığı anlar ise uçakta bulunan yolcular tarafından görüntülendi.

