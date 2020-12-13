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Dünya Trumptan veto açıklaması Türkiyeye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
AMERİKA

Trump'tan veto açıklaması: Türkiye’ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Donald J. Trump
Donald J. Trump

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya’dan geri çekilmesini, Ukrayna’ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

Trump veto edecek


ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” dedi.

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Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?


  • Başkan Trump’ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi’ne geri gönderilecek. Trump’ın vetosu hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından “veto korumaya yakın” olarak görülüyor.
  • Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası’nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA’yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.
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