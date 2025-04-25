Trum'tan Rumeysa Öztürk açıklaması: 'Haberim yoktu'

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında da açıklamada bulundu.

Trump, Öztürk ilgili "olaydan haberdar olmadığını” belirterek Adalet Bakanlığı’ndan Öztürk’e karşı herhangi bir kanıtı kamuoyu ile paylaşmasını istemeyi değerlendireceğini söyledi. Trump, "Bu, benim için sorun teşkil etmez" ifadelerini kullandı.

'Bakacağım ama haberdar değilim'

Time dergisi, röportajda Trump’a sivil kıyafetli görevliler tarafından gözaltına alınan Öztürk’ün durumu hakkında soru yöneltti. Trump, Öztürk’e dair kanıtların açıklanması için Adalet Bakanlığı’na talimat verip vermeyeceğine ilişkin soruya cevabında, “Bu benim için sorun teşkil etmezdi; hayır. Buna bakacağım ama bu belirli olaydan haberdar değilim” ifadelerini kullandı.

Rumeysa Öztürk 25 Mart'tan bu yana gözaltında

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.





Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.





Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.





ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.







