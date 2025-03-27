Doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'nin Boston kentinde Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Peki, Rümeysa Öztürk kim tarafından, neden gözaltına alındı? ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı mı? Rümeysa Öztürk kimdir? İşte ayrıntılar...
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk bırakıldı mı?
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Boston kentinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.
Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.
İftara gitmek için evinden çıktığı esnada gözaltına alınmıştı
Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.
ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.
Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.
Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseli ile kişisel bilgilerini yayımladığını paylaşmıştı.
ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirmişti.
Rümeysa Öztürk kimdir?
Rümeysa Öztürk ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan bir öğrencidir. Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olduğu bilinmektedir.