Dünya Trupm kabul etti 20 Ocakta görevi devredeceğim
AMERİKA

Trupm kabul etti: 20 Ocak'ta görevi devredeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesinin ardından açıklama yaptı. Görevi devredeceğini belirten Trump, "20 Ocak'ta barışçıl geçiş olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump
Donald Trump

Demokrat Joe Biden'ın ABD başkanı olduğu Senato tarafından resmen tecillendikten sonra Donald Trump ilk açıklamasını yaptı. Trump, kararın başkanlık tarihindeki en harika ilk dönemin sona erdiğini gösterdiğini belirtip 3 Kasım seçimleriyle ilgili asılsız iddialarını yineledi.

  • Başkanlığı 20 Ocak'ta sorunsuz şekilde devredeceğini ilk kez kabul eden Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağı mesajını verdi.

Biden'ın başkanlığı tescillendi

Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardında verilen ara sona erdi. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte devam eden oturum ile delege oyları sayıldı. ABD'de artan gerilimle birlikte sürecin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, yeni başkan Joe Biden'ın delege oyu sayısı açıklandı.

ABD'nin yeni başkanı resmen Joe Biden
DÜNYA
ABD'nin yeni başkanı resmen Joe Biden
  • ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege oyu sayısını aşarak resmen Başkan oldu. Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
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ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.

Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına içerlenen NBC muhabiri Erdoğan’a hakaret etti
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Türkiye’nin ‘endişeliyiz’ açıklamasına içerlenen NBC muhabiri Erdoğan’a hakaret etti
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmıştı. 4 kişinin öldüğü olayların başlamasının ardından Türkiye tarafından yapılan 'endişeliyiz' açıklaması, ABD'de yankı uyandırdı. 15 Temmuz gecesi 'Erdoğan Almanya'dan sığınma istedi' yalanını yayımlayan NBC kanalının muhabiri, Türkiye'nin 'endişeliyiz' açıklamasına “şok edicinin de ötesinde bir durum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

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