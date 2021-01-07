Trupm kabul etti: 20 Ocak'ta görevi devredeceğim

Demokrat Joe Biden'ın ABD başkanı olduğu Senato tarafından resmen tecillendikten sonra Donald Trump ilk açıklamasını yaptı. Trump, kararın başkanlık tarihindeki en harika ilk dönemin sona erdiğini gösterdiğini belirtip 3 Kasım seçimleriyle ilgili asılsız iddialarını yineledi.
Başkanlığı 20 Ocak'ta sorunsuz şekilde devredeceğini ilk kez kabul eden Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağı mesajını verdi.
Biden'ın başkanlığı tescillendi
Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardında verilen ara sona erdi. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte devam eden oturum ile delege oyları sayıldı. ABD'de artan gerilimle birlikte sürecin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, yeni başkan Joe Biden'ın delege oyu sayısı açıklandı.
ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege oyu sayısını aşarak resmen Başkan oldu. Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.