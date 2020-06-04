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Dünya Tunus Meclis Başkanı Gannuşi Libyada siyasi geçişten yanayız
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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da siyasi geçişten yanayız

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemediklerini söyledi. Libya'nın demokratik devletini kuracağına ve kardeş Cezayir'le birlikte Tunus'u koruyacak bir kale olacağına inandığını belirten Gannuşi, Libya krizinin çözümünde eskiden olduğu gibi şimdi de siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Haber Merkezi AA
​​Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi.
​​Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemediklerini ve her zaman siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Mecliste düzenlenen genel görüşme oturumunda, Libya konusuyla ilgili soruları cevaplayan Gannuşi, "Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik. Hedefimiz birdi, o da vatan menfaatinin korunmasından başka bir şey değildi." dedi.

Libya'nın demokratik devletini kuracağına ve kardeş Cezayir'le birlikte Tunus'u koruyacak bir kale olacağına inandığını belirten Gannuşi, Libya krizinin çözümünde eskiden olduğu gibi şimdi de siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Toprak bütünlüğü teşvik edilmeli

Tunus'un Libya'daki "yangınla" doğrudan alakadar olduğunu dile getiren Gannuşi, Libya'nın toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl bir çözüm için çalışmaktan ve tarafları da siyasi çözüme teşvik etmekten başka yol olmadığını kaydetti.

  • Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunan Gannuşi, "Libya konusundaki tarafsız tavrımıza rağmen ülke içinde ve dışında pek çok taraf bu konuyu olumsuz şekilde kullandı. Burada gerçekte hedef alınan Tunus'un demokrasi tecrübesiydi." ifadesini kullandı.

Gannuşi, 19 Mayıs'ta, Libya hükümet güçlerinin, stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesinden dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Gannuşi'nin, Libya konusundaki bu tutumu ülke içinde tepkiye neden olmuştu.

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