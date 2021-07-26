Tunus Parlamento Ofisi: Cumhurbaşkanı Said'in tüm kararları geçersizdir

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün akşam yaptığı açıklamayla Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu.

"Said'in tüm kararları geçersizdir."

Söz konusu gelişme sonrası Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi başkanlığında toplanan Parlamento Ofisi, darbeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Parlamento Ofisi, Said'in kararlarını kesin bir şekilde reddederek şiddetle kınadığını oy birliğiyle aldığı kararla açıklamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Said'in tüm kararları geçersizdir." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Kararlarla Anayasa, ciddi bir biçimde ihlal edilmiş, 80. madde yanlış yorumlanmıştır ve bu kararların Meclis Başkanı'nın onayıyla alındığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır."

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Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların ahlaki, hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

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