Tunus'ta devrilmeye çalışılan Nahda Hareketi nedir ve kimlerden oluşuyor?

Tunus Devlet Başkanı Kays Said’in ülkenin Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden almasına ve meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösteren darbe karşıtı göstericiler sokağa çıktı. Dün gece gerçekleştirilen kutlamaların ardından bugün de ülkedeki en büyük parti Nahda Hareketi’nin destekçileri ve meclisin feshedilmesine karşı çıkan yüzlerce kişi başkent Tunus’taki meclis binası önünde gösteri düzenledi.

“Asker ve güvenlik güçlerinin iktidarda olmalarına hayır”, “Darbeye hayır”, “Özgür Tunus”, “Halk meclisin açılması istiyor” sloganları atan göstericiler, Said’in kararını kınadı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi’nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said’in kararını “Anayasaya karşı bir darbe” olarak nitelendirmişti.

Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Bloku'ndan oluşan geniş bir koalisyonun Başbakanı Fahfah’ın istifası, Tunus’ta siyasi krizlerin başlangıcı oldu. Peki, Nahda Hareketi nedir, amacı ne, kimlerden oluşuyor? Nahda Hareketi lideri Gannuşi kimdir?

NAHDA HAREKETİ NEDİR AMACI NE?

Nahda’nın amacı; Tunus’taki ekonomik kaynakların daha adil dağıtımı, ülkede çok partili demokrasinin kurulması ve günlük yaşama dindarlığın daha fazla girmesini sağlayacak yollar aramaktı. 1978’de yine gizlice düzenlenen kongrede oluşuma “İslami Eğilim Hareketi” (İtticah İslami) adı verilmesi kararlaştırıldı. Yapı, 1981’de “İslami Eğilim Hereketi” adıyla resmen ilan edildi. 1989 yılında bugünkü adı “Nahda”yı kullanmaya başladı

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“İslami Hareket” adıyla da bilinen oluşum 1972’de Raşid Gannuşi ve Abdülfettah Muru tarafından, dönemin koşulları sebebiyle gizli olarak kuruldu.

Nahda’nın amacı; Tunus’taki ekonomik kaynakların daha adil dağıtımı, ülkede çok partili demokrasinin kurulması ve günlük yaşama dindarlığın daha fazla girmesini sağlayacak yollar aramaktı.

1978’de yine gizlice düzenlenen kongrede oluşuma “İslami Eğilim Hareketi” (İtticah İslami) adı verilmesi kararlaştırıldı.

Yapı, 1981’de “İslami Eğilim Hereketi” adıyla resmen ilan edildi.

Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi.

1989 yılında bugünkü adı “Nahda”yı kullanmaya başladı.

1989’daki seçimlere yasaklı olduğu için katılamayan Nahda, bağımsız adaylarıyla %13 oy aldı.

Dönemin Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali, 1991 yılında Nahda’ya karşı savaş ilan etti ve 25 bin Nahda üyesini tutuklattı.

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Zeynel Abidin Bin Ali.

Hareket 90’lı yıllar boyunca ağır baskılara maruz kaldı.

Pek çok üyesi ülkeyi terk eden Nahda, 1995 ve 2001’de Hollanda, 2005’te ise İngiltere’de kongreler düzenledi.

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan “Arap Baharı” sonucunda 22 yıldır ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali, 14 Ocak 2010’da istifa etti ve ülkeden kaçtı.

“14 Ocak Devrimi” sonrasında, 21 yıldır Londra’da yaşayan Raşid Gannuşi başta olmak üzere pek çok Nahda üyesi Tunus’a döndü ve siyasi faaliyetlere başladı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki.

Nihayet üzerindeki yasak kalkan Nahda, 2011’de yapılan seçimlerde 217 sandalyeli mecliste 89 vekil kazandı ve hükümet ortağı oldu.

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Nahda, 2014’te hükümetten çekildi.

Aynı yıl yapılan seçimlerde 69 milletvekili kazanan Nahda, Nida Tunus Partisi liderliğinde kurulan koalisyon hükümetine girdi.

NAHDA HAREKETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR LİDERİ KİM?

Raşid Gannuşi, 2016 yılındaki kongrede siyasal İslam’ı terk ederek demokratik İslam anlayışını benimseyeceklerini söyledi.

Nahda Hareketi, Kurucu Genel Başkan Raşid Gannuşi liderliğinde siyasi faaliyetine devam ediyor.

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NAHDA HAREKETİ'NİN LİDERİ GANNUŞİ KİMDİR?

Raşid el-Gannuşi, 1941 yılında Tunus’un güneyindeki bir köyde dünyaya gelmiştir. Eğitimli bir ailede büyüyen Gannuşi, eğitimini Zeytuniye Medresesinde tamamladı. Çalışmalarına devam etmek için kısa bir süre Mısır’da ve bir müddet de Şam’da kaldı.

Ardından Sorbonne Üniversitesinde yükseköğretimine devam eden Raşid el-Gannuşi’nin Tunus’a döndüğünde İslami düşünceleri netleşti. Kısa sürede bir cemaat kurmuştur. Kurduğu cemaati siyasi zemine taşımak istediğinde otoriter rejim tarafından engellenmiş ve hapse mahkûm edildi. Zeynelabidin bin Ali’nin, Habib Burgiba’yı tasfiye etmesiyle hapisten çıkan Gannuşi çok geçmeden Zeynelabidin bin Ali’nin de baskıcı rejimiyle yüzleşti.

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1989’da Gannuşi ve çok sayıda Nahda Hareketi mensubu hapis yerine sürgünü tercih ederek ülkeden ayrıldı. Hareket, Arap Baharı’ndan beri Tunus siyasetini belirleyen etken partilerden biri olmaya devam ediyor.

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