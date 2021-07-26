Tunus'ta halktan çekinen darbeciler bir ay boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu.

Halkın tepkisinden çekinen darbeciler bir aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti

Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

"Akşam 7'den sabah 6'ya kadar uygulanacak"

Yasağın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi.

Yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı.

Üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3’ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

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