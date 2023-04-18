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Dünya

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.

10:41 . 18/04/2023 Salı
AA
Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.


Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.


Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete
"muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması"
çağrısı yapıldı.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının
"oldukça tehlikeli bir gelişme"
nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi.

Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde
"Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı"
bildirildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.


Nahda Hareketi merkezinde arama yapan güvenlik güçleri binayı boşalttı

Nahda Hareketi Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, başkent Tunus’ta yer alan genel merkezlerindeki aramaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.


Şuaybi, açıklamasında
“Nahda Hareketi Genel Merkez binamıza yönelik güvenlik güçlerinin arama yapması, parti çalışmalarının ve örgütlenme özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Merkez binamız birkaç günlüğüne arama yapılması için güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.”
ifadelerini kullandı.



#Nahda Hareketi
#Raşid el-Gannuşi
#Tunus
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