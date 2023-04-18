Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi
Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.
Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Nahda Hareketi merkezinde arama yapan güvenlik güçleri binayı boşalttı
Nahda Hareketi Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, başkent Tunus’ta yer alan genel merkezlerindeki aramaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.