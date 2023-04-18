Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi gözaltına alındı

“Nahda Hareketi Genel Merkez binamıza yönelik güvenlik güçlerinin arama yapması, parti çalışmalarının ve örgütlenme özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Merkez binamız birkaç günlüğüne arama yapılması için güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.”