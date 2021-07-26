Dünya Tunustaki darbede BAE parmağı Dört gün önce yeni darbe geliyor paylaşımında bulundular
ORTADOĞU

Tunus'taki darbede BAE parmağı: Dört gün önce 'yeni darbe geliyor' paylaşımında bulundular

Tunus’ta yaşanan darbeden dört gün önce, Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkili isimlerinden biri olan Dubai Emniyet Müdür Yardımcısı Dhahi Khalfan'ın, Müslüman Kardeşler’e atıfta bulunarak "İyi haberler, Kardeşliğe yeni bir güçlü darbe geliyor" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunustaki darbede BAE parmağı: Dört gün önce yeni darbe geliyor paylaşımında bulundular
Dhahi Khalfan

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Said ayrıca, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini de duyurdu.

DARBEDE BAE PARMAĞI

Alınan bu kararın üzerine Meclis Başkanı Gannuşi ülkede darbe olduğunu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı. Tunus'ta belirsizlik sürerken, darbenin Birleşik Arap Emirlikleri destekli olduğu iddialarını doğrulayacak bir ayrıntı ortaya çıktı.

4 GÜN ÖNCE TWEET ATMIŞ

Dubai Emniyet Müdürlüğü Başkanı ve Korgeneral Dhahi Khalfan, Tunus’ta yaşanan darbeden dört gün önce yani 22 Temmuz'da, Müslüman Kardeşler’e atıfta bulunarak "İyi haberler, Kardeşliğe yeni bir güçlü darbe geliyor" paylaşımda bulunmuş.

Tunus Cumhurbaşkanı Said meclisin tüm yetkilerini dondurdu
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Tunus Cumhurbaşkanı Said meclisin tüm yetkilerini dondurdu
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