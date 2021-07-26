Tunus'taki darbeye açıktan destek veren tek isim: Türkiye düşmanı ve Mısır-BAE lobisinin sözcüsü Özgür Anayasa Partisi’nin lideri Abir Musa

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Said’e açıktan desteği Mısır-BAE lobisinin sözcüsü Özgür Anayasa Partisi’nin lideri Abir Musa verdi.

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Tam bir Türkiye düşmanı

Said'e destek veren isim ülkede laik eğilimi ve Türkiye karşıtı siyasetiyle tanınan Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa. 2011’deki Yasemin Baharı şehitlerinin ruhuna Fatiha okumayı reddederek genel kuruldan ayrılan ve Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi’yi Türkiye’yi ziyaret etmesi sebebiyle istifaya davet eden Musa, “Gannuşi, Tunus’un izleyeceği yolu ve askeri planlarının konuşulduğu Ulusal Güvenlik Meclisi toplantısının ardından Erdoğan ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tunus ulusal güvenliği tehlike altındadır” iddiasında bulunmuştu.

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Abeer Musa, 4 Haziran 2020 tarihli meclis konuşmasında, Tunus’ta Gannuşi liderliğindeki Nahda Hareketi üzerinden Müslüman Kardeşler örgütünün artan nüfuzunu sert bir dille de eleştirdi.

Abeer Musa, Tunus’u 23 yıl boyunca laik diktatöryel rejimle idare eden ve 2011 yılında halk tarafından gerçekleşen gösterilerle indirilen Zeynelabidin bin Ali rejimine yandaşlıklarıyla tanınıyor.

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