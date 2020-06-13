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Dünya Türk askeri, Libyada siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
ORTADOĞU

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter militanlarının döşediği mayınların teker teker temizlendiği açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker etkisiz hale getiriliyor.
Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya'da, darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker temizlendiği bildirildi.

İHA
Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker etkisiz hale getiriliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı."


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