Türk askeri PKK'yı temizleyince bölgede ticaret yeniden başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kenti, ülkede başlayan iç savaşın ardından önce terör örgütü DEAŞ, ardından bir başka terör örgütü olan PKK/YPG kontrolüne girdi.

PKK/YPG'li teröristler işgal ettikleri Tel Abyad'da, uyguladıkları baskı yöntemleriyle yerel halkı göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenlileri yerleştirerek, kentin demografik yapısını değiştirmeye çalıştı.

Çeşitli isimler altında halktan vergiler alan, küçük yaştaki çocukları zorla silah altına alan ve Kürt kökenli olmayan kişilerin ticaret yapmasına izin vermeyen PKK/YPG'li teröristler, çiftçilerin ürünlerini de uyguladığı baskıyla yıllarca çok ucuz fiyata aldı. Teröristler, çiftçinin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum gibi ihtiyaçları ise fahiş fiyattan sattı.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası

HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAM BAŞLADI

Teröristlerin işgal altındaki Suriyelilere uyguladığı baskı ve zulüm, geçen yıl 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile sona erdi. Teröristlerden arındırılmasının ardından Tel Abyad, yeniden inşa edildi, insanlar huzur ve güven içerisinde yaşamaya başladı. Teröristlerin ve destekçilerinin çıkmasının ardından yaşamın normale dönmeye başlamasıyla binlerce Tel Abyadlı da zorunlu olarak göç ettikleri topraklarına geri döndü.

TİCARET VE SANAYİ ODASI DA KURULDU

İnsanların artık rahatça sokaklarında dolaştıkları tarım şehri Tel Abyad'da çiftçiler arazilerini gönül rahatlığıyla ekerken, kentte ticari hayatta yeniden canlandı. Binlerce insanın geri gelmesiyle eski canlı günlerine dönen Tel Abyad'da, Ticaret ve Sanayi Odası da kuruldu. Ticari faaliyetin başlamasıyla geçmişte PKK/YPG'nin komuta kademesinde kişilerin sadece terör örgütü işgalindeki Rakka ile yaptığı ticaret, Akçakale Sınır Kapısı'nın da faaliyete girmesiyle Tel Abyadlı tüccarlar tarafından Türkiye ile yapılmaya başlandı.

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Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.

FOTOĞRAF 14 Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi. Özel sandık içerisinde uçağın kargo bölümünde getirilen yazıt, görevliler tarafından büyük bir titizlik içinde uçaktan indirildi. İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne alınan Lidya yazıtı sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek. Kefaret yazıtının Roma'dan İstanbul'a gerçekleşen yolculuğuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner eşlik ederken, yazıtı karşılayanlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal da havalimanında hazır bulundu. Havalimanı apronunda basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Haluk Soner, Bakanlığımızın uzun hukuki mücadeleler sonucu İtalya'dan getirdiği bu eseri yarın (bugün) saat 12.30'da sayın bakanımız halkımıza takdim edecek. Hepimize hayırlı olsun. Böylece yurt dışındaki bir eserimiz daha topraklarına, ait olduğu yere geri döndü ifadelerini kullandı. Bir anne ve babanın iki oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu hazırlattıkları kefaret yazıtı 1997 yılında İtalya'da bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirilmişti. Yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumun Türk yetkililere bildirmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda, bin 800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırıldığı tespit edilmiş, uzun süren bir hukuki sürecin ardından da kefaret yazıtının Türkiye'ye ait olduğu ve eserin ait olduğu topraklara iadesine karar verilmişti. Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. İtalya'da getirilen Lidya steli de bir tür itiraf yazıtıydı. Kefaret yazıtı olarak da bilinen steller, sadece Anadolu'ya özgü olarak biliniyor. İtalya'ya kaçırılmıştı: 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen 1800 yıllık kefaret yazıtı, uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Uçakla Ankara'ya gönderilecek Lidya dönemine ait yazıtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtacak. BiP'te paylaş

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PKK/YPG'Lİ KOMUTANLARLA ORTAK OLMADAN TİCARET YAPILAMIYORDU

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulaziz El Faris, PKK/YPG işgali sırasında kentte ticari hayatın da teröristlerce kontrol edildiğini söyledi. Teröristlerin kentte kimsenin ticaret yapmasına izin vermediğini belirten Faris, "PKK/YPG döneminde ticaret yapabilmek için öncelikle Kürt olmanız gerekiyordu. Arap veya Türkmen kökenlilerin burada ticaret yapmasına izin verilmiyordu. Arap veya Türkmenler sadece Kürt kökenliler ile ortak olması halinde ticaret yapabiliyordu. Daha doğrusu Kürt kökenli değil PKK/YPG'li komutanlar ile ortak olunarak ticaret yapmanız mümkündü. Buradaki ürünler ucuz fiyattan alınıp, Rakka'ya gönderiliyordu. Rakka'dan gelen ürünler ise buradaki insanlara yüksek fiyattan satılıyordu" dedi.



Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulaziz El Faris

Terör örgütünün bulunduğu dönemde PKK/YPG'de komuta kademesindeki birkaç kişinin Tel Abyad'da ticaret yaptığını anlatan Abdulazez El Faris, "Barış Pınarı Harekatı öncesi Tel Abyad'da insanlar büyük baskı altındaydı. Burası önemli bir tarım merkezi ama yıllarca bu ürünlerin ticareti yapılamadı. PKK/YPG zamanında burada birkaç tane tüccar vardı. Onlar da zaten terör örgütünde komutanlık yapıyordu. Buradaki insanların ticaret yapmasına izin verilmiyordu. Ticaret yapmak istiyorsanız PKK/YPG'li birisiyle ortak olmanız lazımdı. Şehrimiz gibi buradaki ticaret de yıllarca teröristlerin işgali altındaydı" diye konuştu.

Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.

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ŞİMDİ HERKES MUTLU

PKK/YPG'nin işgali sırasında insanları fakirleştirdiğini ve geçimlerini sağlayabilmeleri için her istediklerini yapmaya mecbur bıraktığını anlatan Abdulaziz El Faris, "Teröristler yıllarca burada insanlara eziyet etti. Çocukları zorla silah altına aldı ve savaşta en ön saflara koydu. İnsanları çocukları ile sindirdiler. Sonra insanlara her şeyi pahalı satıp, fakirleştirdiler ve işsiz insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için bunlara mecburen boyun eğdi. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye buraya geldikten sonra hayat çok değişti. Artık insanlar güven içerisinde sokağa çıkıyor, çocuğunun kaçırılmayacağını, savaştırılmayacağını biliyor. Eskiden çiftçinin mahsulü teröristler tarafından çok ucuza alınıyor ve sadece Rakka'ya gönderiliyordu. Ama şimdi gerçek değerine Türkiye'ye satılıyor. Eskiden ihtiyaç duyduğumuz ve çok pahalıya aldığımız ürünleri de artık Türkiye'den ucuza temin ediyoruz. Sınır kapısının açılmasıyla huzur ve güven ortamı ile ticaret hayatımız da yeniden canlandı. Bizleri teröristlerden kurtaran ve ticaret yapmamızı sağlayarak Tel Abyad'da refahı sağlayan Türkiye'ye çok minnettarız" şeklinde konuştu.

Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.

Faris, odalarına kayıtlı 157 üyelerinin bulunduğunu ve bu kişilerin şu anda Türkiye'ye ağırlıklı olarak buğday gibi hububat ürünleri ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.