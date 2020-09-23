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Dünya Türk askeri PKKyı temizleyince bölgede ticaret yeniden başladı
ORTADOĞU

Türk askeri PKK'yı temizleyince Tel Abyad'da ticaret yeniden başladı

Türk askeri PKK'yı temizleyince bölgede ticaret yeniden başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da ticari hayatta yeniden başladı. Teröristlerin ve destekçilerinin çıkmasının ardından yaşamın normale dönmeye başlamasıyla binlerce Tel Abyadlı da zorunlu olarak göç ettikleri topraklarına geri döndü. Tel Abyadlı tüccarlar, terör işgalinin sonlandırılmasıyla kentte yetiştirilen ve daha önce çok ucuza Rakka'ya gönderdikleri hububatları artık gerçek değerinde Türkiye'ye yolluyor.

Haber Merkezi DHA
Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.
Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kenti, ülkede başlayan iç savaşın ardından önce terör örgütü DEAŞ, ardından bir başka terör örgütü olan PKK/YPG kontrolüne girdi.

PKK/YPG'li teröristler işgal ettikleri Tel Abyad'da, uyguladıkları baskı yöntemleriyle yerel halkı göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenlileri yerleştirerek, kentin demografik yapısını değiştirmeye çalıştı.

Çeşitli isimler altında halktan vergiler alan, küçük yaştaki çocukları zorla silah altına alan ve Kürt kökenli olmayan kişilerin ticaret yapmasına izin vermeyen PKK/YPG'li teröristler, çiftçilerin ürünlerini de uyguladığı baskıyla yıllarca çok ucuz fiyata aldı. Teröristler, çiftçinin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum gibi ihtiyaçları ise fahiş fiyattan sattı.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası

HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAM BAŞLADI

Teröristlerin işgal altındaki Suriyelilere uyguladığı baskı ve zulüm, geçen yıl 9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile sona erdi. Teröristlerden arındırılmasının ardından Tel Abyad, yeniden inşa edildi, insanlar huzur ve güven içerisinde yaşamaya başladı. Teröristlerin ve destekçilerinin çıkmasının ardından yaşamın normale dönmeye başlamasıyla binlerce Tel Abyadlı da zorunlu olarak göç ettikleri topraklarına geri döndü.

TİCARET VE SANAYİ ODASI DA KURULDU

İnsanların artık rahatça sokaklarında dolaştıkları tarım şehri Tel Abyad'da çiftçiler arazilerini gönül rahatlığıyla ekerken, kentte ticari hayatta yeniden canlandı. Binlerce insanın geri gelmesiyle eski canlı günlerine dönen Tel Abyad'da, Ticaret ve Sanayi Odası da kuruldu. Ticari faaliyetin başlamasıyla geçmişte PKK/YPG'nin komuta kademesinde kişilerin sadece terör örgütü işgalindeki Rakka ile yaptığı ticaret, Akçakale Sınır Kapısı'nın da faaliyete girmesiyle Tel Abyadlı tüccarlar tarafından Türkiye ile yapılmaya başlandı.

Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.

İtalya'ya kaçırılmıştı: 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de
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Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi.
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Özel sandık içerisinde uçağın kargo bölümünde getirilen yazıt, görevliler tarafından büyük bir titizlik içinde uçaktan indirildi.
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İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne alınan Lidya yazıtı sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek.
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Kefaret yazıtının Roma'dan İstanbul'a gerçekleşen yolculuğuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner eşlik ederken, yazıtı karşılayanlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal da havalimanında hazır bulundu.
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Havalimanı apronunda basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Haluk Soner, Bakanlığımızın uzun hukuki mücadeleler sonucu İtalya'dan getirdiği bu eseri yarın (bugün) saat 12.30'da sayın bakanımız halkımıza takdim edecek. Hepimize hayırlı olsun. Böylece yurt dışındaki bir eserimiz daha topraklarına, ait olduğu yere geri döndü ifadelerini kullandı.
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Bir anne ve babanın iki oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu hazırlattıkları kefaret yazıtı 1997 yılında İtalya'da bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirilmişti.
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Yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumun Türk yetkililere bildirmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda, bin 800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırıldığı tespit edilmiş, uzun süren bir hukuki sürecin ardından da kefaret yazıtının Türkiye'ye ait olduğu ve eserin ait olduğu topraklara iadesine karar verilmişti.
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Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunarlar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazarlardı. İtalya'da getirilen Lidya steli de bir tür itiraf yazıtıydı. Kefaret yazıtı olarak da bilinen steller, sadece Anadolu'ya özgü olarak biliniyor.
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İtalya'ya kaçırılmıştı: 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de
Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen 1800 yıllık kefaret yazıtı, uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Uçakla Ankara'ya gönderilecek Lidya dönemine ait yazıtı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtacak.

PKK/YPG'Lİ KOMUTANLARLA ORTAK OLMADAN TİCARET YAPILAMIYORDU

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulaziz El Faris, PKK/YPG işgali sırasında kentte ticari hayatın da teröristlerce kontrol edildiğini söyledi. Teröristlerin kentte kimsenin ticaret yapmasına izin vermediğini belirten Faris, "PKK/YPG döneminde ticaret yapabilmek için öncelikle Kürt olmanız gerekiyordu. Arap veya Türkmen kökenlilerin burada ticaret yapmasına izin verilmiyordu. Arap veya Türkmenler sadece Kürt kökenliler ile ortak olması halinde ticaret yapabiliyordu. Daha doğrusu Kürt kökenli değil PKK/YPG'li komutanlar ile ortak olunarak ticaret yapmanız mümkündü. Buradaki ürünler ucuz fiyattan alınıp, Rakka'ya gönderiliyordu. Rakka'dan gelen ürünler ise buradaki insanlara yüksek fiyattan satılıyordu" dedi.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulaziz El Faris

Terör örgütünün bulunduğu dönemde PKK/YPG'de komuta kademesindeki birkaç kişinin Tel Abyad'da ticaret yaptığını anlatan Abdulazez El Faris, "Barış Pınarı Harekatı öncesi Tel Abyad'da insanlar büyük baskı altındaydı. Burası önemli bir tarım merkezi ama yıllarca bu ürünlerin ticareti yapılamadı. PKK/YPG zamanında burada birkaç tane tüccar vardı. Onlar da zaten terör örgütünde komutanlık yapıyordu. Buradaki insanların ticaret yapmasına izin verilmiyordu. Ticaret yapmak istiyorsanız PKK/YPG'li birisiyle ortak olmanız lazımdı. Şehrimiz gibi buradaki ticaret de yıllarca teröristlerin işgali altındaydı" diye konuştu.

Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.

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ŞİMDİ HERKES MUTLU

PKK/YPG'nin işgali sırasında insanları fakirleştirdiğini ve geçimlerini sağlayabilmeleri için her istediklerini yapmaya mecbur bıraktığını anlatan Abdulaziz El Faris, "Teröristler yıllarca burada insanlara eziyet etti. Çocukları zorla silah altına aldı ve savaşta en ön saflara koydu. İnsanları çocukları ile sindirdiler. Sonra insanlara her şeyi pahalı satıp, fakirleştirdiler ve işsiz insanlar, geçimlerini sağlayabilmek için bunlara mecburen boyun eğdi. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye buraya geldikten sonra hayat çok değişti. Artık insanlar güven içerisinde sokağa çıkıyor, çocuğunun kaçırılmayacağını, savaştırılmayacağını biliyor. Eskiden çiftçinin mahsulü teröristler tarafından çok ucuza alınıyor ve sadece Rakka'ya gönderiliyordu. Ama şimdi gerçek değerine Türkiye'ye satılıyor. Eskiden ihtiyaç duyduğumuz ve çok pahalıya aldığımız ürünleri de artık Türkiye'den ucuza temin ediyoruz. Sınır kapısının açılmasıyla huzur ve güven ortamı ile ticaret hayatımız da yeniden canlandı. Bizleri teröristlerden kurtaran ve ticaret yapmamızı sağlayarak Tel Abyad'da refahı sağlayan Türkiye'ye çok minnettarız" şeklinde konuştu.

Bölgenin PKK'dan temizlenmesinin ardından ticaret de yeniden başladı.
  • Faris, odalarına kayıtlı 157 üyelerinin bulunduğunu ve bu kişilerin şu anda Türkiye'ye ağırlıklı olarak buğday gibi hububat ürünleri ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.

Koronavirüs sonrası vatandaşın gayrimenkul tercihi değişti: Talep 30 kat arttı
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İzmir'deki gayrimenkul danışmanları kentteki konut stokunun hızla erimesine karşın inşaatların sürdüğüne dikkat çekerek, yatırım enstrümanlarının değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin pandemi öncesine göre 30 kat arttığını ifade eden uzmanlar, artık fazla gelir getiren yatırımların arsa, tarla, bağ ve bahçe olduğunu söyledi.
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İzmir Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, İzmir'de tüm arsa ve tarlaların konutlara dönüşmeye başladığını ifade ederek büyük inşaat firmalarının binlerce konut yaptığını söyledi.
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Türkiye'nin konut açığının 4.5 milyon iken bunun yanında Toplu Konut İdaresi tarafından konut üretimine devam edildiğini dile getiren Akgün,
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buna karşın önemli bir arzın oluştuğunu belirterek Pandemide verilen düşük faizli kredilerle bu stokların yüzde 50'si tüketildi. Buna rağmen vatandaşların yatırım enstrümanları değişiklik gösteriyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı almayı tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. İzmir'in Menemen, Kemalpaşa, Ayrancılar ve Menderes bölgelerinde konutun karlı bir yatırım olması, kat karşılığı oranların yüksek olmasından dolayı yatırımcı arsa ve arazi almaya başladı dedi.
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Vatandaşların bir tarla alıp hızlı gelişen kente bir süre sonra imar geleceğini düşünerek akıllı yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydeden Akgün, bir daire fiyatına tarla alan insan sayısının da arttığını söyledi. Aldığı arsayı kat karşılığı verip konut yapılmasını düşünen insan sayısının arttığını anlatan Akgün, arazi satışlarının pandemi döneminde 30 kat yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti:
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Pandemi sürecinden sonra arsalara ilgi arttı. Çünkü insanlar artık bağımsız yaşamak istiyor. Covid-19 nedeniyle insanlarla iletişim kurmak istemiyor ve bağ bahçe alımına yöneliyorlar. Kişilerin barınma alışkanlıkları değişti. Fiyatlar son 6 ayda yüzde 50-60 arttı. Bugün en karlı yatırımlar içine arsa, tarla, bağ, bahçe girdi. İki katlı yazlık evlere talep arttı.
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Bundan 6 ay önce 300 bin liraya alacağınız yazlık evi bugün 500 bin liraya alamıyorsunuz. Millet fare var, koku var diye kaçtığı bahçeli zemin dairelere bile ilgi göstermeye başladı.
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Pandemi öncesinde 100 kişi bağ bahçe almak istiyorsa bugün bu sayı 3 bine çıktı. Yani arsa satışları 30 misli arttı. Eskiden konut var mı diye gelenler şimdi bu tür yerleri tercih ediyor.
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İzmir genelinde iki yıldır konut stokunun biriktiğini anlatan gayrimenkul yatırım danışmanı Yusuf Tüfekçioğlu, haziran ve temmuz aylarındaki kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle bu stokların büyük oranda azaldığını dile getirerek özellikle Menderes'te stoklarda yüzde 90 oranında erime yaşandığını ifade etti.
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Konut stokunun erimesiyle birlikte yeni konut ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyen Tüfekçioğlu, arsa satışlarının da arttığına dikkat çekti.
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İzmir'in Menderes ilçesinden örnek veren Tüfekçioğlu, Menderes'te 5 bin 400 metrekare genişliğinde 28 konut değerinde bir arsa için fiyat bazında görüşmeler yapıyoruz. Pandemiden önce satışında zorlandığımız birçok arsa pandemi döneminde kredilerin de düşmesiyle beraber talep görmeye başladı. Bu bölgede elimizde nadiren arsa kalıyor. Konut stoklarının erimesiyle arsaya talep artınca inşaat firmaları bu arsaları satın alıyor. Arsa fiyatlarının fiyatı, metrekaresi 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor dedi.
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Arsaları hem inşaat firmaları hem de vatandaşların sorduğunu belirten Yusuf Tüfekçioğlu, kendisine konut yapmak isteyenlerin 300-350 metrekare büyüklüğündeki arsaları tercih ettiğini söyledi. Tüfekçioğlu, İzmir'de şehir merkezinde doluluk yaşanmasıyla çevre ilçelere doğru yerleşim yerleri arttı. Menderes'te yeni imar çalışmaları var ve yeni arsalar imara açılıyor diye konuştu.
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Menderes'te 9 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ifade eden Volkan Güneş de 2010 yılından sonra arsa ve arazi fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirterek şöyle konuştu: Bir süre önce metrekaresi 700-800 lira olan arsalar şu anda 2 bin liranın üstüne çıktı. Çünkü talep var. Pandemi nedeniyle insanlar apartmandan sıkıldı. Menderes'te en çok da villalar talep görüyor. Konut kredileri 2-3 ay önce düştü. Faiz oranları 0.66 liraya düşünce aşırı bir talep oldu. En çok villa talep gördü. Arsaya, tarlaya yöneliş var.
Koronavirüs sonrası vatandaşın gayrimenkul tercihi değişti: Talep 30 kat arttı
Koronavirüs salgını vatandaşın gayrimenkul tercihini de değiştirmeye başladı. Salgın süresinde konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin sayısı pandemi öncesine göre 30 kat artarken fiyatlar ise yoğun talebe göre yüzde 50 ile 60 arasında artmış durumda.
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Talep 30 kat arttı

Talep 30 kat arttı

​Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi değişti.
23 yıl sonrayeniden Türkiyede

23 yıl sonra
yeniden Türkiye'de

​1997 yılında İtalya'daki baskında ele geçirilmişti..
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