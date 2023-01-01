Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermişlerdi: Skandal karar sonrası İsveç Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç polisinin skandal eyleme izin verdiğinin açıklanmasından hemen sonra İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da olduğu çok sayıda isim alçakça eylemi kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.