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Dünya

Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermişlerdi: Skandal karar sonrası İsveç Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından Türkiye ve dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Sessizliğini bozan İsveç Başbakanı Kristersson skandala ilişkin yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum” dedi.

11:51 . 22/01/2023 Pazar
DHA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç Başbakanı Kristersson, tepkiler üzerine sessizliğini bozdu. Kristersson, yaptığı açıklamada,
“İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum”
dedi.

SKANDAL SALDIRIYA CEVAP

  • Paludan’ın eyleminin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER: İSVEÇLİ BAKANIN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

İsveç polisinin skandal eyleme izin verdiğinin açıklanmasından hemen sonra İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da olduğu çok sayıda isim alçakça eylemi kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

İSVEÇ'E TEPKİ AMACIYLA 90 BİN CAMİDE KUR'AN-I KERİM OKUNDU

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla yurt genelindeki 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

#İsveç
#İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
#Stockholm Büyükelçiliğ
1 saat önce
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Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermişlerdi: Skandal karar sonrası İsveç Başbakanı'ndan ilk açıklama geldi
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