Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'nin tanınmasına katkı sağlar

TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata üye oldu. Türkiye’nin son yıllarda uluslararası platform ve kuruluşlarda tanınması için çalışmalarını artırdığı KKTC, anayasal adıyla olmasa bile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla katılıyor. TDT’nın Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere toplam 18 ülkede 25 adet temsilciliği bulunuyor. KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olmasıyla birlikte birçok ülkeyle olan temasları ve KKTC’nin dünya arenasında kendini haklarını savunma hakları artacak. Kaynaklar, KKTC’nin gözlemci üyeliğini Türk dünyasının birliği açısından hayati bir karar olarak değerlendirirken Kıbrıs meselesi bakımından, Kıbrıs Türk halkının edinilmiş haklarının tescilinin ve dolayısıyla çözümün yolunun açılacağını ifade etti.

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ERDOĞAN’IN BM ÇAĞRISI ETKİLEDİ

Kaynaklar, son gelişmeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki çağrısına uygun olarak, KKTC’nin resmen tanınması yolunda önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti. Erdoğan, eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM KKTC için tarihi adım: Bizim için gurur vesilesidir

GÜNDEM KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi