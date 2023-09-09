Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama: Barış ve istikrarı baltalıyor

"Türk Devletleri Teşkilatı, Karabağ bölgesinin, Azerbaycan'ın ve Türk Dünyası'nın bir parçası olduğunu yinelemekte, bu itibarla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini engelleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunmakta ve yapıcı diyalog çağrısı yapmaktadır."