Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama: Barış ve istikrarı baltalıyor

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin bayrakları (Foto: Arşiv)
Azerbaycan'ın egemen topraklarında Ermenistan'ın desteği ile oluşturulan sözde rejim tarafından "cumhurbaşkanı seçimi" adı altında provokatif bir oylama gerçekleştirildi. Azerbaycan, atılan adımların hiçbir yasal geçerliliğinin olmadığını belirtip, anayasa ile uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini duyurdu.
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama
TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde oluşturulan yasa dışı rejimce bugün düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili derin endişeler duyduklarını aktardı.
"Bölgede barış ve istikrarı baltalayan bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz"
Ömüraliyev, şunları kaydetti: