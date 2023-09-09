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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama: Barış ve istikrarı baltalıyor

Türk Devletleri Teşkilatı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bölgede barış ve istikrarı baltaladığını belirterek, "Bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, "Karabağ bölgesinin, Azerbaycan'ın ve Türk Dünyası'nın bir parçası olduğunu yineliyoruz" dedi.

Hüseyin Berk
18:22 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin bayrakları (Foto: Arşiv)

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin bayrakları (Foto: Arşiv)

Azerbaycan'ın egemen topraklarında Ermenistan'ın desteği ile oluşturulan sözde rejim tarafından "cumhurbaşkanı seçimi" adı altında provokatif bir oylama gerçekleştirildi. Azerbaycan, atılan adımların hiçbir yasal geçerliliğinin olmadığını belirtip, anayasa ile uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini duyurdu.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere kınama

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde oluşturulan yasa dışı rejimce bugün düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili derin endişeler duyduklarını aktardı.

"Bölgede barış ve istikrarı baltalayan bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz"

"Uluslararası hukukun yanı sıra Azerbaycan Anayasası ve yasalarının da ağır bir ihlali olan, bölgede barış ve istikrarı baltalayan bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz."
ifadesine yen veren Ömüraliyev, Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerini kendi anayasal sistemine yeniden entegre etme çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ömüraliyev, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, Karabağ bölgesinin, Azerbaycan'ın ve Türk Dünyası'nın bir parçası olduğunu yinelemekte, bu itibarla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini engelleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunmakta ve yapıcı diyalog çağrısı yapmaktadır."




#Türk Devletleri Teşkilatı
#Karabağ
#Azerbaycan
#Ermenistan
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