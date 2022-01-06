Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden çağrı: Türk dünyası olarak biz bize yeteriz

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halil Kanak, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Kazak kardeşlerimize çağrı

Türkistan’da işgâl, sömürü ve kıyıma alışmış mihraklar “Türk Devletler Teşkilâtı’nın” kurulmasından sonra Türk Devletlerine, biz olmazsak kendinizi yönetemezsiniz propagandasına yeniden sarıldılar..

Dost ve Kardeş Kazakistan’ımızda yeniden egemen güç olmak isteyen Rusya son hamlesiyle bu emelini açıkça ortaya koymuştur.

Kazakistan’ımızın Rusya olmadan kendi kendini yönetemeyeceğini söyleyen devlet idârecilerine ihtiyacı yoktur. Hele hele yıllardır yeraltı kaynaklarını çalan Rusya’nın yol göstericiliğine hiç ihtiyacı yoktur. Kazak Türkleri’nin aldatan, sahtekar, vatan namusundan uzak odakların yol göstericiliğine de ihtiyacı yoktur..

REKLAM

Kazak Türkü’nün samimi, kendisini satmayacak kan bağı olan “Yol Arkadaşlarına” ihtiyacı vardır..

Bu yol arkadaşları Türkiye’dir, Türk Devletler Teşkilatıdır..Öyleyse “TÜRKİYE” ve “TÜRK DEVLETLER TEŞKİLÂTI” âcilen arabulucu olarak göreve çağırılmalıdır.

Bunun dışında yol aramak Kazak Türkü’nü üzer, yaralar..

Rusya’nın Karabağ’da olduğu gibi, kendisine alan açmak İçin Can Kazakistan’a girmesi onarılamayacak derin yaralar açacaktır. Buna kesinlikle izin verilmemelidir. Kazak güçlüdür, Kazakistan Devleti güçlüdür. Oldu bittilere papuç bırakmamalıdır.

Kazakistan Devleti Kurucu Başkanı Bilge Lider, Aksakal Nursultân Nazarbayev’in Moskova’ya götürüleceği haberleri gelmektedir. Buna kesinlikle izin verilmemelidir.

Yılların birikimi ve çalışmasıyla kendi kendine fazlasıyla yeten bir Kazakistan Devleti ortada iken, başka mecrâlarda yeterlilik aramak, kurtuluş aramak akıl tutulmasından başka birşey değildir.

REKLAM

Buradan Kazak Kardeşlerimize sesleniyoruz;

Biraz dirayetli dik duruş bu olumsuzlukları çözmeye yetecektir.. Unutmayın Türk Dünyası olarak 350 milyonluk koca bir aileyiz..Biz bize yeteriz. Başka yerlerde çözüm aramanıza da gerek yoktur..

Rusya’nın bu kendini bilmez macerâcı hareketleri, daha önce bölgede görülmüş ve başarısız olmuştur..Türk Devletleri Teşkilâtı ile yol yürümek, yol arkadaşlığı yapmak Kazakistan’ı aydınlığa, güzel yarınlara götürecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yolumuz kutlu, Birliğimiz dâim olsun."

DÜNYA Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan hükümeti ve halkına desteğe hazırız

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan’daki durumu görüştü

DÜNYA Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbek'ten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi

DÜNYA Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü

DÜNYA Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi

DÜNYA Fransız basını Le Monde'den 'Kazakistan' analizi: Türk Devletleri Teşkilatı'nın önünü kesmek istiyorlar